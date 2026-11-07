Analisi IA: Trump diventa più volgare e incongruente rispetto al 2015

Un'analisi condotta dall'intelligenza artificiale rivela come la comunicazione di Donald Trump sia cambiata drasticamente dal 2015, diventando più slegata e provocatoria nei discorsi pubblici.

Un'analisi approfondita condotta tramite strumenti di intelligenza artificiale ha rivelato un'evoluzione significativa nel modo in cui Donald Trump si esprime pubblicamente. Il confronto tra i suoi discorsi attuali e quelli tenuti dal 2015, quando aveva 69 anni e si candidò per la prima volta alla presidenza degli Stati Uniti, mostra un netto cambiamento dello stile comunicativo.

Stile verbale più esplicito e frammentato

La ricerca, condotta dai giornalisti Peter Baker e Dylan Freedman, conclude che la comunicazione pubblica di Trump è diventata notevolmente più volgare e disinibita. Inoltre, la coerenza logica delle sue argomentazioni è diminuita in modo consistente nel corso degli anni. I suoi discorsi attuali sono caratterizzati da una maggiore prolissità e da un linguaggio più sboccato rispetto al passato.

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Spesso il candidato perde il filo del discorso, risultando ripetitivo e confuso. I suoi commenti suscitano costernazione in molti ascoltatori, che faticano a cogliere il messaggio reale o hanno l'impressione che ciò che viene detto sia diverso da ciò che sembra intendere. La struttura dei suoi interventi è frammentaria, con salti improvvisi tra diversi pensieri senza una conclusione chiara.

A Pendleton, in South Carolina, questo stile è stato evidente quando ha iniziato a parlare di atleti transgender per poi interrompersi. In quel frangente ha raccontato la storia di una persona incontrata in Israele, ha accennato a un sondaggio senza spiegarne i risultati e si è lanciato in una digressione sul cambiamento climatico.

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Contenuti controversi e affermazioni bizzarre

The New York Times riporta ulteriori esempi di queste dichiarazioni poco coherent. Trump ha dichiarato che in un cantiere senza recinzione "solo un ispanico potrebbe sopravvivere a quella caduta". Ha inoltre espresso la volontà di vietare l'ingresso agli immigrati provenienti dalla Norvegia, giustificando questa misura con il fatto che lui personalmente non ha mai vinto il premio Nobel.

Il candidato ha dichiarato esplicitamente di non interessargli essere visto come qualcuno che dà priorità ai profitti delle aziende petrolifere rispetto ai lavoratori in difficoltà. Ha anche usato una denominazione errata per lo stretto di Hormuz, chiamandolo erroneamente "stretto degli Ormoni", dimostrando una mancanza di precisione geografica e politica.

Ulteriori affermazioni includono la proposta di fucilare i membri dell'esercito che fanno trapelare informazioni riservate. Recentemente, si è evidenziata anche una fissazione incomprensibile per il sedere maschile, che lo ha portato a fare apprezzamenti durante i comizi sul aspetto fisico di diversi parlamentari repubblicani.

Reazione dei sostenitori e dinamiche politiche

È emerso che persino Donald Trump appare a volte sorpreso dalle proprie dichiarazioni e dal grado di apprezzamento ricevuto finora dai suoi sostenitori. La frase "Potrei dire le cose più stupide e voi applaudireste" sintetizza questa dinamica peculiare del suo rapporto con l'elettorato.

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Questi elementi, uniti all'uso crescente di tecniche di intelligenza artificiale per l'analisi testuale, offrono uno spunto cruciale per comprendere le trasformazioni nella comunicazione politica contemporanea. L'evoluzione dello stile di Trump evidenzia come il confine tra provocazione e disinformazione sia sempre più labile nei dibattiti pubblici moderni.