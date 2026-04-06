Analisi post-partita: Due facce della squadra e valutazioni sul gioco

L'allenatore commenta la prestazione della squadra, evidenziando le luci e le ombre, con un primo tempo brillante e un secondo tempo deludente. Discute l'importanza di McKennie, la necessità di equilibrio tattico e altri temi di attualità calcistica.

Sono soddisfatto della prestazione, con due facce ben distinte. Nel primo tempo abbiamo assistito a una squadra straordinaria, capace di scelte tattiche precise e di dominio. Purtroppo, nel secondo tempo, l'atteggiamento è cambiato drasticamente: la squadra ha accettato la propria inferiorità, subendo le situazioni di gioco e il rimbalzo del pallone. Mancava l'ordine, la capacità di dare una direzione chiara all'azione.

Ci si è accontentati di soluzioni a metà, di una precarietà che si rifletteva sia nella fase di possesso che in quella di non possesso. In sostanza, una fase di nessuno, dove l'identità era confusa e l'incertezza regnava sovrana. Un rigore trasformato avrebbe potuto rimettere in discussione una partita che, per come era stata condotta nel primo tempo, non avrebbe dovuto avere dubbi. \McKennie è fondamentale? Nel nostro mondo, la soggettività è tutto e ognuno può avere la propria definizione. Oggi, si ricercano soluzioni tattiche meno definite, senza una posizione fissa. Giochiamo con il 3-5-2 o altri moduli, creando e sviluppando sistemi tattici durante la partita. Preferisco giocatori versatili, capaci di fare cose diverse. Kalulu sulla fascia, che si sgancia, Yildiz e Conceicao, che si creano situazioni. Bisogna sempre cercare l'equilibrio. De Rossi era un giocatore che sapeva fare più cose: lo vedo simile a McKennie, che puoi mettere dove vuoi e porta sempre a casa la prestazione necessaria per gestire la partita. Preferisco giocatori così, non voglio il difensore che fa solo il difensore. Nel secondo tempo, il Genoa ha tirato diverse volte dal limite, e Yildiz e Conceicao, pur difendendo, concedevano qualcosa. Bisogna trovare l'equilibrio giusto per dare un senso alla partita: se non si gestisce il pallone come nel secondo tempo, diventa difficile. La squadra è la somma delle decisioni prese: se non ci sono soluzioni nel palleggio, si soffre e si costringono i giocatori a fare un lavoro diverso dalle loro abilità. \Spalletti (sulla Juve): Conceicao come Salah? Accostamento corretto. Deve convincersi di alcune cose. Scalvini gol nell'Atalanta vincente a Lecce: il mister mi chiede sempre di inserirmi. Bartesaghi dopo l'intervallo (sul Milan): Bisogna avere più pazienza e trovare gli spazi. Cambiaso: Sapevo che non avrei giocato in Nazionale, mi ha fatto male. È stata una batosta. Conte è pronto per il bis in Nazionale, sarà il nuovo Ct. Via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. Torna Lautaro e l’Inter scaccia i fantasmi-scudetto. Gasperini contestato, ora rischia. Napoli-Milan, uno spareggio Spalletti: Dopo 7 mesi di Juve non so con che cosa ho a che fare. Vlahovic? C'è preoccupazione. Napoli, Manna su Lukaku: Il gruppo viene prima di tutto, ci saranno conseguenze. Lo stop di Perin vale il rilancio di Di Gregorio: la volata della Juve passa anche dalla porta. Napoli, Hojlund out contro il Milan: virus intestinale per il danese. Conte senza centravanti. Juventus, Ottolini: Noi e Vlahovic disponibili a parlare del rinnovo, i colloqui continueranno. Troppa Atalanta per il Lecce: al Via del Mare finisce 0-3. Il pubblico di casa fischia. È un Como impenetrabile. La difesa è la migliore (con l'Arsenal) tra i 5 campionati europei. Il Barcellona ha scelto Bastoni. La richiesta dell'Inter e il punto sui possibili sostituti. Milan, l'obiettivo per la difesa è Gila ma la Lazio spara alto, in attacco occhi su Retegui e Castro. Napoli, la priorità è andare avanti con Conte. Fabregas, Italiano e Farioli le eventuali alternative. Scalvini-gol nell'Atalanta vincente a Lecce: il mister mi chiede sempre di inserirmi. Milan, Bartesaghi dopo l'intervallo: Bisogna avere più pazienza e trovare gli spazi. Pescara, Sebastiani: Siamo ancora dietro e dobbiamo lottare. Possiamo fare risultato ovunque. Carrarese-Spezia 3-1, le pagelle: Hasa brilla, Mateju e compagni affondano. La Carrarese vince 3-1 il derby con lo Spezia: notte fonda per la squadra di D'Angelo. Benevento in B, il capitano Maita: Aspettavamo da tanto questo momento, ancora non ci credo. Benevento in B, esplode la festa in città: pullman accolto da centinaia di tifosi. Risultati Serie C, tutto facile per l'AlbinoLeffe. La Virtus Verona pareggia e vede la D. Benevento in B, il sindaco Mastella: Risultato strepitoso, grazie Vigorito. Inter Women, Annika Paz: Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo. Massimino e la convocazione con l'Italia: Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale. La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop. La pubblicazione è curata da un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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