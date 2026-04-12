Analisi Tattica e Voti dei Giocatori: Prestazione Solida e Sofferta per la Squadra

Un'analisi dettagliata della partita, con un focus sulle prestazioni dei singoli giocatori, le scelte tattiche dell'allenatore e l'andamento della gara. Vengono evidenziati i momenti chiave, i gol e le occasioni mancate, offrendo una panoramica completa della sfida e valutando l'impatto dei giocatori chiave. La valutazione della prestazione della squadra evidenzia una vittoria sofferta ma importante, con un'analisi delle scelte tattiche e delle reazioni dei giocatori nei momenti cruciali.

Dal 27' minuto del secondo tempo è lui a sottrarre la palla dai piedi dei bianconeri e a dare il via all'attacco nerazzurro: di testa sfiora la traversa, inventa belle giocate per Zappacosta, mostrando sempre qualità e generosità. Entra bene in partita, guadagnando un calcio d'angolo con un bel tiro dalla distanza e provandoci fino alla fine.

Il montenegrino, con una miscela di grinta e determinazione, carica il pubblico e sfiora costantemente il gol, mostrando una presenza costante in area di rigore. Non ci sono sorprese nella formazione, che schiera gli stessi undici titolari che hanno affrontato il Lecce, e l'Atalanta parte subito forte, ma senza trovare il gol del vantaggio. Il numero dei suoi interventi è inferiore a quanto ci si potrebbe aspettare, considerando la produzione offensiva dell'Atalanta, eppure si fa trovare pronto quando serve, salvando il risultato anche nel finale. Il periodo di stop forzato sembra avergli fatto molto bene. Meno 'sollecitato' rispetto ai suoi compagni di reparto, quando ne ha l'occasione si esibisce anche in qualche avanzata nella metà campo avversaria. Spesso in difficoltà nell'uno contro uno, riesce a resistere nonostante non sia al top della forma, anche perché gli avversari non lo risparmiano. Anche per lui è stata una serata tutt'altro che facile, ma non si lascia intimidire dalla pressione avversaria e rimane in partita, mantenendo la lucidità, perché raramente sbaglia un movimento. È bravo a credere fino alla fine in un pallone che sembrava destinato a finire oltre la linea di fondo, costruendo così l'azione che porta al gol di Boga, esattamente ciò che gli chiedeva Spalletti. In generale, si dimostra più efficace in fase offensiva, ma sa anche far valere il fisico e, considerato il livello della competizione, può uscire soddisfatto. Dal 71' Gatti 6 - Entra per rinforzare la difesa, svolge il suo compito. Tappa anche i buchi maldestramente aperti da Thuram, svolgendo un lavoro 'sporco' ma utilissimo, considerando che non è stata una partita di finezze. Nel primo tempo appare troppo morbido e distratto, commettendo errori che aprono varchi pericolosi in campo e facilitano l'azione dell'Atalanta. Più attento nella ripresa, contribuisce al gol di Boga, ma spreca anche l'occasione per il raddoppio. Dal 71' Cambiaso 5,5: Anche lui vive momenti difficili in difesa, perdendo diversi palloni sanguinosi. Nella ripresa alza il ritmo e, per lo meno, si impegna. Dal 79' cerca di spaziare su tutto il fronte d'attacco, nel tentativo disperato di rendersi utile, ma è costantemente sopraffatto dai difensori dell'Atalanta. Dal punto di vista fisico, parte in netto svantaggio, ma non fa mancare il suo impegno. Dal 79' è bloccato tra i difensori avversari, fatica terribilmente a trovare una via d'uscita e ha poche vere occasioni per esprimere il suo potenziale. Dal 58' David 5,5 - Il solito nulla di fatto, non entra mai veramente in partita. Forse Spalletti avrebbe ottenuto di più con Milik. Nel primo tempo l'Atalanta si chiude come una cerniera intorno a lui, impedendogli di fatto qualsiasi movimento verso la porta difesa da Carnesecchi. Ma alla prima vera occasione, nella ripresa, si fa trovare al posto giusto in area e segna un gol pesantissimo. Nel primo tempo rischia molto, con una squadra che ha bisogno di più tempo del previsto per assestarsi e iniziare a giocare. Dopo il gol di Boga, però, la partita cambia, e la sua squadra dimostra di saper soffrire, rimanendo comunque in partita. Tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto, in una gara in cui, forse, all'intervallo avrebbe firmato per il pareggio





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