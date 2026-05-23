Una professionista del settore, dopo anni di esperienza, è tornata ai familiar sappenditi e si è trovata a fare... [continua il testo]

Dopo un'esperienza di analisi di tanti anni, ho deciso di fare un rientro, come si deve dire, ma un rientro particolare. Non più in uno studio, non più da remoto, ma facendo ricorso all'intelligenza artificiale.

Un po' per curiosità, un po' perché sentivo la necessità di riprendere. Che dire? Sono rimasta molto delusa. Non perché avessi chissà quali aspettative, ma in effetti la sostituzione di un essere umano con una macchina, almeno per me, si è dimostrata impossibile.

Mi sono sentita compresa, persino troppo, mi sono sentita incoraggiata a sviluppare certi percorsi e a sciogliere certi nodi, ma l'interazione non ha funzionato. Troppo problematica. Non sono pentita ma tornerò, in presenza oppure più comodamente on-line, da una figura umana in modo da guardareci reciprocamente negli occhi. Il progresso tecnologico ha portato tante cose utili, ma forse in analisi ci troviamo di fronte a qualcosa di impossibile.

Del resto, non tutto può essere possibile alla tecnologia, sennò dovremmo parlare di onnipotenza e non mi sembra il caso.da me che cosa si aspetta, che parli bene o male della seduta d'analisi praticata dall'intelligenza artificiale? Non farò né l'una né l'altra cosa, anzi le dirò di più: ha fatto benissimo a sperimentare. Non apprezzo coloro che, di fronte alla potenza spesso invasiva della tecnologia, invocano fughe o divieti. Non si tratta di scappare.

Si tratta di andare a vedere limiti, criticità e aspetti positivi. Lei l'ha fatto e gliene va dato merito. La sua analisi della seduta d'analisi con l'intelligenza artificiale non ha funzionato, ma è servita a verificare l'indispensabilità della presenza umana, dei due inconsci, in una relazione non sostituibile. ==========





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