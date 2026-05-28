Un paper di un accademico russo di alto livello ribalta la narrativa ufficiale, proponendo il congelamento del conflitto lungo le linee attuali come un risultato positivo per la Russia, a condizione di ottenere garanzie di sicurezza durature.

Per una volta, si discute della fine della guerra con un linguaggio diverso. Per la prima volta, un importante analista militare russo ha apertamente contestato la narrativa del Cremlino, sostenendo che la possibile concessione di territori all'Ucraina nei negoziati non sia affatto una sconfitta, ma potrebbe rappresentare invece un risultato positivo e una vittoria militare completa per la Russia.

Questa prospettiva, avanzata dal professor \"\", direttore del Centro per gli studi internazionali e sull'Europa presso l'Alta scuola di economia di Mosca, in un paper pubblicato sulla rivista accademica Russia negli affari globali, segna un significativo scostamento dalla retorica ufficiale. Secondo l'analista, congelare il conflitto lungo la attuale linea del fronte, come richiesto da Kiev, potrebbe essere una soluzione accettabile, purché si assicuri alla Russia il controllo sui territori attualmente occupati e si impongano limitazioni severe alle forze armate ucraine, incluso il divieto di aderire a alleanze militari e la proibizione della presenza di truppe straniere sul suolo ucraino.

Ha quindi criticato la continuazione della guerra per obiettivi considerati irrealistici, citando l'esempio di Mala Tokmachka, un piccolo villaggio nella regione di Zaporizhzhia che le forze russe cercano di conquistare da oltre un anno senza successo, definendolo un \"obiettivo immaginario\" per il quale non vale la pena \"continuare a bruciare le risorse indefinitamente\". Questa analisi interna, proveniente da un accademico di primo piano, alimenta il dibattito in Russia sulle reali prospettive di una vittoria militare e sulla necessità di riconsiderare gli obiettivi di guerra, suggerendo che il congelamento del conflitto potrebbe essere presentato internamente come un successo, a patto che vengano soddisfatte condizioni di sicurezza molto rigide per Mosca





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