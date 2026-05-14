Anan Khalaili: velocista puro e talento in bilico

Un talento in bilico tra il calcio e la velocità, Anan Khalaili è un esterno destro classe 2004 che ha già fatto parlare di sé in Europa. Con la maglia dell’Union Saint-Gilloise, Khalaili ha mostrato il suo talento e le sue qualità offensive, ma dovrà ancora lavorare per migliorare la sua fase difensiva.

Un certo punto Anan Khalaili lascia il pallone e prova a fare due calcoli col contapassi: 'Quanti chilometri macino a partita? Bella domanda, credo fra gli undici e i dodici.

Ma sono quasi tutti sprint'. Da velocista puro, peraltro: in stagione, a furia di pestare la linea laterale, ha toccato picchi di velocità fra i 32 e i 34 chilometri orari. Per prendere il ragazzo di Haifa bisogna essere veloci come lui: il Napoli lo sa e ci pensa concretamente. Anche perché Khalaili ha già un ottimo feeling con il nostro calcio: chiedete ad Atalanta e Fiorentina.

Gli highlights più immediati dell’esterno destro classe 2004 riportano prima di tutto a Budapest, marzo di due anni fa: di Anan si parla già come di uno dei migliori prospetti d’Israele e lui non si intimorisce sotto i riflettori della Conference. Anzi, lascia un primo timbro alla Fiorentina: punta Ranieri sull’out, lo lascia sul posto e indovina la stoccata in diagonale all’angolino.

Se la sgroppata sulla destra è già suo marchio di fabbrica, al secondo zoom sorprende sé stesso e pure Terracciano: nella gara di ritorno (in cui i viola tremano, ma passano comunque il turno) buca il portiere col mancino, teorico piede debole, dopo l’ennesimo inserimento a fari spenti. Khalaili parte larghissimo ma sa accentrarsi senza dare nell’occhio. Così come contro l’Atalanta, altra ‘vittima’ finita nel suo personale tabellino.

Nastro riavvolto all’ultima Champions League che Khalaili affronta con la maglia del Saint-Gilloise: a Bruxelles si ritrova abbandonato sul secondo palo e infila al volo la Dea. I belgi finiscono ugualmente eliminati, ma i riflettori sul classe 2004 aumentano di intensità. Khalaili è nato ad Haifa per l’anagrafe e per gli osservatori: nel nord di Israele si è fatto strada fra Beitar e Maccabi.

Poi a pochi mesi dal Covid gioca con l’accademia Neve Yosef che lo svezza e lascia quasi intuire che possa diventare un centravanti. Perché segna 25 gol in 24 presenze. Il Maccabi lo riprende di corsa ma ne apprezza soprattutto le progressioni: lo piazzano esterno destro di centrocampo, al limite trequartista. Lui ricambia andando in doppia cifra (grazie anche ai due centri con la Fiorentina) e nell’estate 2024 accetta la corte dell’Union Saint-Gilloise.

Primo upgrade di carriera, non particolarmente agevole come confessa lui stesso: 'Quando sono arrivato qua non ero allo stesso livello dei giocatori. Dovevo migliorare sotto molti aspetti, compresi gli inserimenti e gli uno contro uno'.

Si è preso il primo anno di rodaggio, poi ha aumentato i giri nel motore in questi mesi: per ora viaggia con 5 gol e 5 assist nell’ormai consolidata posizione di esterno destro della mediana: 'Io mi considero un’ala, dopotutto' raccontava col sorriso qualche mese fa. L’idolo? Un discreto velocista pure lui: Achraf Hakimi, perché “guardo sempre ciò che fa: copre tutta linea, è molto offensivo”





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