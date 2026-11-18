Il ministro degli Esteri canadese Anita Anand definisce l'approccio a Pechino come graduale, mirato a diversificare il commercio e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti durante il vertice APEC.

Il governo canadese ha adottato una strategia deliberata e graduale per riavvicinarsi alla Cina, segnando un cambio di rotta significativo dopo anni di relazioni tese. La ministra degli Esteri, Anita Anand, ha chiarito questa posizione durante un'intervista con Reuters a Shenzhen, in Cina, il 18 novembre 2026, in occasione del vertice dei leader economici dell'APEC. L'obiettivo primario di Ottawa è ridurre la dipendenza economica dagli Stati Uniti, identificando la seconda economia mondiale come un partner cruciale per bilanciare gli interessi nazionali in un contesto geopolitico mutevole.

Strategia Commerciale Graduale e Diversificazione

L'approccio definito "passo dopo passo" mira a gestire con cura i rischi e i benefici di un maggiore engagement con Pechino. Anand ha sottolineato che la priorità rimane la diversificazione degli scambi commerciali, allontanandosi dall'attuale reliance su un unico partner dominante. Questa visita, che conclude un tour asiatico toccando anche le Filippine e la Cambogia, è essenziale per risolvere le tensioni commerciali con la Cina e portare a conclusione i negoziati per accordi di libero scambio con altri attori regionali, inclusi l'accordo con le Filippine e quello con l'ASEAN.

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Il primo ministro canadese Mark Carney, insediatosi lo scorso anno, ha invertito la rotta rispetto alla politica del suo predecessore, Justin Trudeau, che aveva visto un deterioramento dei legami con Pechino. Le relazioni erano toccato il fondo nel tardo 2018, quando la Cina ha detenuto due cittadini canadesi accusati di spionaggio, in risposta all'arresto di un dirigente della Huawei Technologies in Canada su mandato degli Stati Uniti. La liberazione sincronizzata dei tre individui nel settembre 2021 ha segnato un momento di distensione, ma le implicazioni politiche ed economiche persistono. Carney e il leader cinese Xi Jinping hanno concordato di espandere gli scambi tra imprenditori e studenti, un passo simbolico ma concreto verso il normalizzazione.

Tensioni con gli USA e Protezione Industriale

La svolta di Carney ha suscitato critiche sia dalla Casa Bianca, sotto la presidenza di Donald Trump, sia da alcuni legislatori dell'opposizione canadese. Questi ultimi hanno accusato Pechino di ingerenze nelle elezioni canadesi e hanno espresso preoccupazione per la vicinanza a un regime autoritario. Tuttavia, data la centralità dell'economia cinese del valore di venti trilioni di dollari, Carney cerca di mitigare l'impatto delle tariffe imposte dal presidente Trump attraverso nuovi accordi commerciali, pur escludendo un trattato di libero scambio completo con la Cina.

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Per proteggere l'industria automobilistica canadese, Ottawa ha implementato un tetto alle importazioni di veicoli elettrici cinesi, temendo la concorrenza di marchi sostenuti dallo Stato. Anand ha ribadito che la priorità assoluta è mantenere robusto il sistema di produzione auto locale, strettamente intrecciato con l'industria statunitense e anch'esso colpito dalle dazi di Trump. "Proteggeremo sempre i nostri interessi nazionali e garantiremo che ci siano limiti chiari", ha dichiarato la ministra, respingendo l'idea di un investimento massiccio degli industriali cinesi nella produzione di veicoli o nel settore energetico canadese senza adeguate garanzie.

Sfide Geopolitiche e Ruolo nel Mondo

Il Canada, classificato come una delle potenze medie, si sta adattando a una nuova era di competizione tra grandi potenze, caratterizzata dal ritorno di Trump alla Casa Bianca e dall'invasione russa dell'Ucraina. Durante il summit APEC, Anand ha condannato la decisione di Mosca di inviare velivoli militari nello spazio aereo di Taiwan e del Giappone. Sebbene non abbia confermato incontri con i funzionari russi, ha espresso favore per un eventuale meeting tra Putin, Xi e Trump, a condizione che tale incontro contribuisca a risolvere i conflitti internazionali e promuova la pace e la sicurezza globali.

La ministra ha specificato che un cessate il fuoco con garanzie di sicurezza, che includa il presidente ucraino Zelenskiy e tuteli gli interessi di Kiev, sarebbe benvenuto. Inoltre, ha sottolineato la necessità di affrontare il problema del regime repressivo in Iran, suggerendo che un dialogo a tre livelli potrebbe ulteriormente contribuire alla risoluzione di queste crisi. Questo approccio multifacciale riflette la complessità delle relazioni internazionali contemporanee, dove il Canada cerca di bilanciare la sicurezza nazionale con le opportunità economiche globali.