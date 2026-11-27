Come i Sex Pistols, lanciati dalla EMI con Anarchy in the U.K. nel 1976, hanno rivoluzionato la musica grazie a Malcolm McLaren e alla boutique Sex di Londra.

La nascita del punk britannico ha una data precisa e un protagonista assoluto: il 26 novembre del 1976. In questa data uscì il singolo "Anarchy in the U.K.", brano che segnò l'ingresso ufficiale dei Sex Pistols nella storia della musica mondiale. Cinquant'anni dopo, rimane incredibile come una band così aggressiva e dal sound violento fosse stata lanciata dalla EMI, una delle etichette discografiche più prestigiose e tradizionali al mondo. Questo evento non fu un caso, ma il risultato di una strategia commerciale calcolata che trasformò un fenomeno di nicchia in un'onda d'urto globale.

La Strategia Di Malcolm McLaren Ed EMI

Il merito di questa operazione risiede principalmente in Malcolm McLaren, manager e figura chiave della band. McLaren possedeva una visione strategica unica, maturata durante frequenti viaggi a New York, dove osservò da vicino la scena punk emergente. Rimase particolarmente colpito dall'estetica del CBGB, il famoso locale manhattanino che ospitò i primi concerti dei Ramones, e dalla figura di Richard Hell, primo bassista del gruppo, per il suo stile ribelle e la sua capigliatura caotica. Tornato a Londra, McLaren si rese conto che il punk poteva diventare un movimento culturale organizzato, a patto di controllarne l'estetica e il marketing prima che altri lo facessero.

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Dalla Boutique Sex All'Estetica Punk

La base di questa trasformazione fu il negozio di vestiti situato al numero 430 di King's Road a Londra. Originariamente intitolato "Let it Rock", nel 1974 il locale cambiò nome in "Sex" sotto la gestione congiunta di McLaren e Vivienne Westwood. Inizialmente dedicato ai Teddy Boy, il boutique si evolse rapidamente verso l'abbigliamento erotico, sadomaso e provocatorio. Westwood iniziò a disegnare capi che definirono l'uniforme del punk: pantaloni bondage, magliette strappate con slogan offensivi, pelle e gomma, arricchiti da catene, cerniere e spille da balia. Questo store divenne il punto di riferimento fisso per la nascente sottocultura londinese, attrarre musicisti che cercavano un'identità visiva forte.

La Formazione Dei Sex Pistols

Proprio nel negozio di King's Road si incontrarono Steve Jones, chitarrista, e Paul Cook, batterista, membri degli Strand, una band di garage rock. Nel 1975, McLaren li convinse a formare un nuovo gruppo capace di suonare lo stile grezzo che aveva visto negli Stati Uniti. Al progetto si unirono ben presto il bassista Glen Matlock e John Lydon, noto come "Rotten" per la marciume dei suoi denti, che non aveva mai cantato in precedenza. Il primo concerto ufficiale dei Sex Pistols si tenne nel novembre del 1975 a Londra. Il repertorio iniziale mescolava cover del rock anni Sessanta e brani originali con testi cinici e sarcastici scritti da Lydon, caratterizzati da riff di chitarra sporchi e un atteggiamento di sfida aperta verso il pubblico.

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Il LanCio Del Singolo "Anarchy in the U.K."

La fama esplosiva della band arrivò rapidamente, consolidandosi con l'uscita di "Anarchy in the U.K." nel novembre del 1976. Il brano apriva con un verso in cui Lydon si definiva l'Anticristo, invocando una svolta anarchica per la antica democrazia parlamentare britannica. Questo testo, unito a una voce nasale e a un'apparenza volutamente trasandata, creò uno scandalo immediato. Nonostante la controversia, la EMI pubblicò il singolo, che entrò poi nell'album successivo, considerato uno dei più importanti della storia della musica. Il successo fu travolgente, trasformando i Sex Pistols in un fenomeno planetario e imitatore in tutto il mondo, nonostante l'ostilità iniziale della critica e delle istituzioni.

L'Impatto Culturale E Le Esibizioni

Prima del singolo, i Sex Pistols avevano già guadagnato visibilità attraverso esibizioni caratterizzate da provocazione e violenza verbale. Un momento cruciale fu un festival al 100 Club di Londra nel settembre del 1976, organizzato da McLaren per presentare i gruppi punk più importanti. I Pistols suonarono dopo band come i Clash e i Siouxsie and the Banshees, catturando l'attenzione del pubblico con la loro imprevedibilità. Lydon era noto per insultare gli spettatori, lanciare il microfono e interrompere i concerti, creando un'aura di caos che affascinava e destabilizzava. Questa performance teatrale, combinata con l'immagine curata da Westwood, dimostrò che il punk non era solo musica, ma un movimento culturale completo e commercialmente potentissimo.