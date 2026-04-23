Anas: Piano straordinario per il ponte del 25 aprile e 1° maggio, attesi 95 milioni di veicoli

Anas si prepara al grande esodo stagionale con 2.500 operatori in campo e monitoraggio continuo della rete stradale e autostradale. Le destinazioni più gettonate sono il Centro-Sud e le isole. Previste restrizioni alla circolazione dei mezzi pesanti.

Il lungo ponte che collega la Festa della Liberazione del 25 aprile alla Festa dei Lavoratori del 1° maggio si preannuncia come uno dei periodi di maggiore affluenza sulla rete stradale italiana.

Anas, la società del Gruppo FS responsabile della gestione di strade e autostrade, si prepara ad accogliere un flusso di circa 95 milioni di veicoli a partire da oggi, 23 aprile, fino al 3 maggio 2026. Questo esodo stagionale, favorito da dieci giorni di festività consecutive, vedrà un aumento significativo del traffico, soprattutto verso le regioni del Centro-Sud e le isole, mete particolarmente ambite dai turisti italiani per questo ponte primaverile.

Le previsioni indicano un incremento del traffico del 6% rispetto alla media settimanale per oggi e domani, 24 aprile, con una diminuzione prevista il 25 aprile, giorno della Festa della Liberazione, quando la maggior parte degli spostamenti sarà già stata completata. Il secondo picco di traffico è previsto per giovedì 30 aprile, con un aumento del 6% a livello nazionale.

Tuttavia, le regioni del Centro e del Sud registreranno incrementi più marcati, fino al 10%, mentre Sicilia e Sardegna si distingueranno con un aumento del traffico del 13%, confermando il loro ruolo di destinazioni privilegiate per le vacanze primaverili. Anas ha predisposto un piano straordinario per gestire questo afflusso eccezionale, attivando le Sale Operative Territoriali e la Sala Situazioni Nazionale in modalità H24, con oltre 200 operatori dedicati al monitoraggio costante dei flussi veicolari.

A questi si aggiungono 2.500 risorse tra personale tecnico e di esercizio, dislocate su tutta la rete stradale e autostradale. L'obiettivo primario è garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, in stretta collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell'Ordine. L'Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha sottolineato l'impegno dell'azienda nel rendere i viaggi sicuri e scorrevoli per tutti gli utenti della strada.

Per agevolare il deflusso e ridurre la congestione sulle principali arterie stradali, Anas ha disposto la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti in diverse giornate e fasce orarie: sabato 25 aprile, domenica 26 aprile, venerdì 1° maggio, sabato 2 maggio e domenica 3 maggio, dalle 09:00 alle 22:00. Questo provvedimento mira a liberare la rete stradale per i veicoli leggeri, facilitando gli spostamenti dei turisti e dei viaggiatori.

L'Amministratore Delegato Gemme ha inoltre lanciato un appello alla responsabilità di tutti gli automobilisti, invitandoli a rispettare scrupolosamente il Codice della Strada, a evitare distrazioni alla guida e a mantenere un comportamento prudente, al fine di garantire un viaggio sereno e sicuro per tutti durante questo periodo di intensa mobilità. Il traffico è previsto in aumento anche nel fine settimana del 2 e 3 maggio, con un incremento stimato dell'8% nella sola giornata di domenica 3.

Anas continuerà a monitorare attentamente la situazione e ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico su tutta la rete stradale nazionale





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