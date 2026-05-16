Anas Premiata per l'Eccellenza nell'Accessibilità Urbana in Vista del Giubileo 2025

Anas riceve un riconoscimento all'Arena di Verona per l'impegno nell'abbattimento delle barriere architettoniche nei cantieri di Roma, promuovendo una mobilità inclusiva per tutti.

L'azienda Anas è stata recentemente insignita di un prestigioso riconoscimento durante la serata speciale de La grande sfida - Incontrarti, un evento di grande rilievo tenutosi nell'iconica cornice dell'Arena di Verona.

Questa manifestazione, condotta dal noto artista Amadeus, si pone come obiettivo primario la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi della disabilità e della promozione dell'inclusione sociale in ogni ambito della vita quotidiana. Il premio è stato assegnato ad Anas per l'eccezionale lavoro svolto nel campo dell'accessibilità urbana, con un focus particolare sull'abbattimento delle barriere architettoniche all'interno dei numerosi cantieri aperti nella città di Roma in preparazione per l'anno del Giubileo 2025.

L'iniziativa mira a trasformare la capitale in un ambiente realmente accogliente e fruibile per ogni visitatore e cittadino, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche. Nel corso della cerimonia, l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, ha espresso l'importanza di questo premio, sottolineando come esso non rappresenti soltanto un traguardo raggiunto, ma soprattutto una responsabilità continua per l'intera organizzazione.

Gemme ha ribadito con forza che ogni singola opera infrastrutturale realizzata deve essere progettata per essere accessibile a chiunque, sostenendo che l'eliminazione degli ostacoli fisici non debba essere considerata una mera questione di adempimento tecnico o normativo, bensì un vero e proprio atto di civiltà. Secondo l'amministratore delegato, l'occasione offerta dall'organizzazione del Giubileo ha permesso di intervenire in modo sistemico nel cuore di Roma, ridisegnando non solo i flussi di mobilità, ma ridefinendo profondamente il legame tra l'amministrazione della capitale e i suoi abitanti, ponendo l'essere umano e le sue necessità al centro della progettazione urbanistica.

Tra i progetti più significativi che hanno contribuito a questo riconoscimento figurano i rinnovamenti di Piazza dei Cinquecento e Piazza Pia. Questi spazi sono stati completamente ripensati per eliminare ogni possibile ostacolo, introducendo percorsi tattili avanzati per i non vedenti e pavimentazioni complanari che permettono un transito fluido e sicuro. Tali interventi sono fondamentali non solo per le persone con disabilità motorie, ma anche per chi si sposta con passeggini o per i ciclisti, promuovendo una mobilità dolce e integrata.

Parallelamente, Anas ha lavorato alla ricostruzione del Ponte dell'Industria, dotandolo di passerelle protette e percorsi dedicati che garantiscono la massima sicurezza e accessibilità. Un altro intervento di rilievo è quello relativo allo svincolo di Tor Vergata, dove è stata realizzata una pista ciclopedonale moderna e collegamenti facilitati per agevolare l'afflusso di pellegrini e giovani in occasione del Giubileo dei Giovani, riducendo drasticamente i tempi di percorrenza e i rischi legati al traffico veicolare.

L'impegno di Anas si inserisce in una visione più ampia di sviluppo sostenibile, dove l'infrastruttura non è più vista come un semplice collegamento tra due punti, ma come uno spazio di integrazione sociale. L'abbattimento delle barriere architettoniche diventa così uno strumento di emancipazione, permettendo a milioni di persone di vivere la città senza paura e senza limitazioni.

Durante l'evento di Verona, in un gesto di reciproco riconoscimento, Anas ha inoltre premiato Amadeus per il suo costante sostegno alle cause legate all'inclusione, dimostrando come la collaborazione tra enti pubblici e figure di spicco della cultura possa accelerare il processo di cambiamento sociale verso una società più equa e aperta. Questo percorso di innovazione urbana a Roma servirà da modello per futuri interventi in altre città italiane, promuovendo uno standard di qualità che metta l'accessibilità universale come prerequisito fondamentale di ogni opera pubblica





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