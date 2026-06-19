Ancelotti parla prima di Brasile-Haiti: critiche costruttive e fiducia nonostante l'esordio negativo

Il commissario tecnico del Brasile Carlo Ancelotti risponde alle critiche dopo la partita d'esordio nel Mondiale contro il Marocco. Fiducia nella resilienza della squadra e cautela sul debutto di Endrick.
Carlo Ancelotti , commissario tecnico della nazionale brasiliana, ha affrontato i media prima della partita contro Haiti in risposta alle numerose critiche per la prestazione deludente all'esordio nel Mondiale contro il Marocco .
Il tecnico italiano ha sottolineato il privilegio di guidare la squadra e la necessità di gestire la pressione, ammettendo che il risultato iniziale non è stato positivo ma invitando a muovere critiche costruttive. Ha ricordato che un Mondiale non si vince alla prima partita e che la squadra deve essere resiliente.
Ha anche evidenziato l'importanza di gestire al meglio l'ingresso in campo di giovani talenti come Endrick e ha ribadito di non volere un'identità tattica univoca, preferendo una squadra capace di adattarsi a diverse situazioni. Nonostante le voci sulla sua gestione, Ancelotti si è detto fiducioso nella capacità del Brasile di diventare competitivo nel corso del torneo. La sfida contro Haiti rappresenta quindi un'occasione di riscatto dopo un inizio difficile
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