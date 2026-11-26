Il sindaco Damiano Tommasi apre a Veronafiere la 43ª assemblea Anci e propone di estendere a sette anni il mandato dei sindaci, per dare continuità all'azione amministrativa.

Il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha aperto la 43ª assemblea annuale dell' Anci, in corso a Veronafiere, rivendicando il ruolo centrale dei sindaci nelle istituzioni nazionali. Nel suo intervento Tommasi ha sostenuto che i primi cittadini rappresentano il livello di governo più vicino alle persone e che le loro esperienze devono entrare con più forza nel dibattito politico nazionale.

Verona torna a ospitare l'assemblea dopo 26 anni. L'appuntamento riunisce i rappresentanti dei Comuni italiani e segna il ritorno della manifestazione nella città scaligera, con il sindaco Tommasi nel ruolo di padrone di casa.

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Il ruolo dei sindaci nelle scelte nazionali

Tommasi ha definito i sindaci come 'l'Italia che risponde', sottolineando che sono i primi a metterci la faccia davanti ai cittadini. Secondo il sindaco di Verona, il dibattito e le decisioni a livello nazionale dovrebbero arricchirsi sempre di più del contributo, della voce e dell'esperienza degli amministratori locali.

Nel suo intervento Tommasi ha ringraziato il capo dello Stato, il presidente nazionale dell'Anci Gaetano Manfredi e il presidente di Anci Veneto Mario Conte. Dopo i ringraziamenti, il sindaco ha richiamato le responsabilità quotidiane degli amministratori locali, che ogni giorno costituiscono il punto di contatto tra i cittadini e le istituzioni.

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Responsabilità quotidiane degli amministratori locali

Secondo Tommasi, attraverso la figura del sindaco le donne e gli uomini entrano in contatto con le istituzioni. I territori chiedono risposte immediate e credibili, e il ruolo lascia poco spazio alla propaganda: occorre agire, gestire, risolvere e rispondere.

Il sindaco di Verona ha elencato alcuni compiti concreti che ricadono sui Comuni. Quando le telecamere e i microfoni si spengono, gli amministratori devono aprire le scuole, dare un tetto alle famiglie, gestire la viabilità, aprire i cantieri e farsi carico dei disagi e dei timori della cittadinanza.

Violenza di genere e investimenti nell'educazione

In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Tommasi ha ricordato la responsabilità delle amministrazioni locali nel contrasto alla violenza di genere. Il sindaco ha inoltre indicato come priorità l'investimento nell'educazione delle giovani generazioni.

Tommasi ha rivolto un ringraziamento agli operatori dei servizi sociali, al terzo settore e al mondo del volontariato. Il sindaco ha ricordato che nel 2027 Verona sarà capitale del volontariato, un appuntamento che lega la città al lavoro quotidiano di queste realtà.

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La proposta di un mandato di sette anni

Il sindaco Tommasi ha proposto di estendere a sette anni il mandato dei sindaci, con l'obiettivo di garantire maggiore continuità all'azione amministrativa. La proposta è stata presentata come un modo per dare tempo alle amministrazioni di produrre risultati concreti.

Secondo Tommasi, quando si viene eletti servono un paio d'anni per capire priorità e metodo di lavoro. Al terzo anno circa, ha spiegato, si arriva alla convinzione che un solo mandato non basti. Il rischio indicato dal sindaco è che si anticipi la campagna elettorale, che i cittadini tornino a essere soltanto elettori e che, invece di aprire cantieri, si convochino conferenze stampa rinviando le scelte utili ma scomode.

Chiudendo l'intervento con un appello alle nuove generazioni, Tommasi ha invitato gli amministratori a pesare le parole e a confrontarsi sui fatti. Il sindaco ha affermato che il primo dovere dei amministratori è ispirare con la propria azione, diventando veri adulti di riferimento e, con la fascia tricolore, veri ispiratori di partecipazione politica.