Scopri il manifesto online della 43a Assemblea Anci a Verona 2026. Date, programma dettagliato e temi chiave per il futuro dei comuni italiani sotto la guida di Manfredi.

La 43a assemblea annuale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani ( Anci) ha ufficialmente confermato la propria sede a Verona presso Verona fiere, con una data fissa che copre il periodo dal 25 al 27 novembre 2026. L'evento, il cui manifesto è ora disponibile in formato digitale, radunerà una vasta platea di sindaci, rappresentanti del governo e delle istituzioni nazionali, oltre a esperti e protagonisti del mondo imprenditoriale per affrontare le principali sfide strutturali del Paese. Il titolo scelto per questa edizione, Cara Italia - I Sindaci per l'ottantesimo della nostra Repubblica, sottolinea l'importanza simbolica di questo appuntamento nel contesto storico della celebrazione del Golden Jubilee della Repubblica Italiana.

Cerimonia di Apertura e Istituzioni a Verona

La cerimonia di apertura è programmata per mercoledì 25 novembre alle ore 17, un momento di alta rilevanza istituzionale che vedrà la presenza del presidente della Repubblica. Dopo i saluti di rito da parte delle massime cariche statali, il programma prevede una testimonianza esclusiva di Walter Veltroni, dedicata alla figura di Giorgio La Pira, al fine di rinsaldare i legami storici tra la politica locale e i valori della Resistenza e della democrazia. Seguirà la relazione ufficiale del presidente Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che delineerà le linee guida del dibattito nazionale.

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Un elemento di spicco della serata inaugurale sarà l'esecuzione dell'Inno di Mameli, affidata alla voce di Gianni Morandi, che accompagnerà i convenuti in questa celebrazione nazionale. La presenza di Gaetano Manfredi non è solo simbolica, ma costitutiva, poiché egli guiderà i lavori e chiuderà la rassegna con gli saluti finali, fungendo da perno centrale tra le diverse istanze territoriali e governative che si confronteranno nelle sale di Veronafiere.

Politiche Abitative e Agenda Europea in Focus

Il 26 novembre segnará l'ingresso nel vivo dei lavori, con una giornata intera dedicata alle grandi questioni che riguardano i comuni e la loro capacità di gestione del territorio. I temi centrali includeranno le politiche abitative, il rafforzamento della pubblica amministrazione e la digitalizzazione dei servizi, elementi indispensabili per garantire l'accessibilità dei diritti ai cittadini moderni. Inoltre, si esaminerà il ruolo cruciale delle città italiane nell'agenda europea, analizzando come le amministrazioni locali possano influenzare e adattarsi alle nuove direttive comunitarie in materia di sviluppo urbano e sostenibilità.

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Parallelamente, le sessioni affronteranno le tematiche della sicurezza energetica e dei cambiamenti climatici, problemi che richiedono risposte coordinate a livello territoriale per mitigare i rischi ambientali. La valorizzazione del patrimonio culturale e turistico sarà presentata come una leva strategica di sviluppo locale, capace di generare crescita economica e occupazione. Questo approccio integrato mira a dimostrare come la cultura e il turismo non siano semplici settori isolati, ma motori fondamentali per l'attrattività e la competitività delle città italiane sul piano internazionale.

Sicurezza Urbana e Prospettive Post-Pnrr

La giornata conclusiva, venerdì 27 novembre, sposterà il focus su temi operativi e sociali di immediata rilevanza, tra cui la sicurezza urbana, la mobilità sostenibile, l'educazione, lo sport, la salute e l'inclusione. Il contrasto alle dipendenze sarà affrontato con attenzione particolare, riconoscendo la salute pubblica come un pilastro inseparabile dal benessere sociale delle comunità. Queste discussioni si inseriscono in un contesto di transizione post-Pnrr, dove le amministrazioni locali devono trovare nuove forme di finanziamento e governance autonome. Il punto alto della chiusura sarà la presentazione del rapporto Le leve per la crescita, un documento dedicato alle prospettive di coesione, competitività e modernizzazione istituzionale oltre la stagione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo rapporto rappresenterà una bussola strategica per i sindaci e gli amministratori pubblici, fornendo dati e analisi per navigare le complessità economiche future. I lavori si chiuderanno definitivamente con i saluti del presidente Anci Gaetano Manfredi, che sintetizzerà i risultati raggiunti e lascerà un messaggio unificante per il mondo dei comuni italiani.