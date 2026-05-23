Andrea Antonelli (Mercedes) punta a parare George Russell per il titolo di F1 nel Gran Premio del Canada

Venerdì 22 maggio, alle 18:00, si avrà modo di seguire la Sprint, diretta gratuita sul digitale terrestre su TV8 e gli abbonati in streaming su Now. Alle 22:00 si disputeranno invece le qualifiche, visibili anche a costo zero in chiaro su TV8 e attraverso gli abbonamenti Sky Sport F1, canale 207 (in mobilità con SkyGo) e in streaming su Now.

La F1 torna in azione questo weekend da venerdì 22 a domenica 24 maggio con il Gran Premio del Canada , il sesto appuntamento della stagione.

L'evento si disputerà sul circuito di Montreal, dedicato a Gilles Villeneuve. In patria, l'attenzione sarà alta per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), 19 anni, in testa al campionato con 20 punti di vantaggio sul compagno di box George Russell e abituato a tre vittorie consecutive. Gli appassionati potranno seguire sia la Sprint che le qualifiche in diretta gratuita su TV8 e tv8.it.

George Russell partirà in pole position dopo aver realizzato il miglior tempo nelle qualifiche della Sprint del Gran Premio del Canada. Antonelli partirà dalla seconda posizione in prima fila, mentre la Ferrari, seconda con 70 punti di distacco, avrà l'ultimo gran premio nella lotta per il titolo. Charles Leclerc, terzo in classifica, con un distacco di 41 lunghezze da Antonelli, spera ancora di vincere il sesto posto e infrangere le barriere dei punti.

Max Verstappen (Red Bull) cercherà il primo podio stagionale mentre la McLaren, campione del mondo in carica, è a 16 punti dalla Ferrari.. Nel contesto di questo appuntamento, Max Verstappen sarà alla ricerca del suo primo podio stagionale, mentre Leclerc, terzo in classifica, spera ancora di poter vincere il sesto posto e entrare nelle classifiche per punti nel corso della corsa. Leclerc, terzo in classifica con un distacco di 41 lunghezze da Antonelli, si candida a відміняти беристi полiйки фіналу.

Tiereni pódium, атакуючи за чверть-фінального етапу. Leclerc, terzo in classifica, ha in palmo una chiara ambizione a lottare per il titolo. Considerato ancora tra i principali interpretiándolo, spera di portare la Ferrari all'ultimo podiemeeconostuğunku. Max Verstappen, detentore del secondo posto nella classifica generale, porrà in campo l'aggressività che lo ha contraddistinto tutto il campionato, cercando di approfittare del contendente RUSSELL





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