Andrea Antonelli patrimonio e paghetta: l'educazione finanziaria del campione del mondo

Stime del patrimonio di Andrea Antonelli superano i 73 milioni fino al 2030. Il padre Marco e la madre Veronica rivelano l'uso della paghetta per l'educazione finanziaria del figlio neocampione.

Andrea Antonelli, il neocampione del mondo di Formula 1 più giovane della storia, ha celebrato la vittoria in Messico dell'1 novembre con un messaggio di umiltà. Il bolognese ha affermato di aver vissuto una stagione incredibile, esprimendo la gioia di aver raggiunto l'obiettivo prima di correre tra le braccia dei genitori Veronica e Marco.

Questa reazione sottolinea come i pilastri della sua vita abbiano mantenuto il giovane pilota con i piedi per terra, nonostante il successo sportivo.

Patrimonio stimato fino a settantatre milioni

Also read Kimi Antonelli Campione Mondiale F1: Il record di Antonelli e le reazioni

Le stime di StageUp, società di ricerca e consulenza nel marketing sportivo, indicano un impatto economico significativo. Dai principali contratti con Sky Italia, IWC Schaffhausen, Monster Energy, Alpinestars e AKM Motorsport, Antonelli potrebbe vedere il suo patrimonio crescere notevolmente. Il titolo iridato consentirebbe di incassare circa venti milioni aggiuntivi, portando la cifra totale almeno a settantatre milioni da qui al 2030.

La paghetta mensile tra i milioni

Nonostante la fortuna, Marco Antonelli racconta che il figlio non si è montato la testa e non è interessato ai soldi o alla notorietà. Il padre, supportato dalla moglie Veronica, conferma che Andrea prende ancora la paghetta e deve rispettare un budget mensile fisso. La madre precisa che, anche in vacanza, il figlio non può superare questa soglia, un metodo educativo che lo tiene bilanciato mentre il suo unico pensiero restano le macchine.

La cultura della paghetta in Italia

Advertisement

La pratica della paghetta è diffusa tra le famiglie italiane, come evidenziato da una ricerca di GoStudent e N26 riportata da Wall Street Italia. Quasi sei genitori italiani su dieci, il sessantasei per cento, erogano denaro ai figli per abituarli all'autonomia nelle spese. Per il quaranta per cento dei ragazzi, specialmente nella fascia quattordici-diciassette anni, la paghetta settimanale varia tra dieci e venti euro.

Debate sull'educazione finanziaria

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha rilanciato studi che criticano la paghetta fissa. La Royal Economic Society britannica sostiene che rendere i ragazzi dipendenti dal denaro mensile limiti la loro attitudine al risparmio. Secondo questa visione, il denaro dovrebbe essere concesso solo come gratificazione per compiti eseguiti, non come rendita fissa.

Le regole dello psicoterapeuta Pellai

Alberto Pellai, psicoterapeuta dell'età evolutiva, propone una via di mezzo nel suo metodo per allenare i figli alla vita. Suggerisce di dare la paghetta a partire dai quattordici anni, quando gli adolescenti comprendono il valore reale del denaro. Le regole includono un importo ragionevole, la rendicontazione settimanale delle spese e l'evitare che i genitori diventino un bancomat, favorendo la responsabilità personale del giovane.