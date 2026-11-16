Andrea Bajani e la scrittura: esplorare il caos delle emozioni

Il Premio Strega 2025 Andrea Bajani riflette sul legame tra scrittura e sentimenti, raccontando come la letteratura aiuti a dare senso al mondo e a contestare le narrazioni ufficiali.

Il vincitore del Premio Strega 2025, Andrea Bajani, ha recentemente offerto un'analisi profonda sul complesso rapporto tra l'atto dello scrivere e l'universo delle emozioni umane. Lo scrittore italiano descrive la creatività non come un processo lineare, ma come un viaggio attraverso il caos del mondo e le versioni che l'individuo costruisce quotidianamente di se stesso. Questa riflessione nasce da oltre vent'anni di produzione letteraria, durante i quali Bajani ha esplorato temi come la famiglia, il lavoro e il dolore, sempre mettendo al centro gli stati d'animo che accompagnano la stesura dei testi.

Il Caos del Mondo e la Ricerca del Senso

Per Andrea Bajani, mettersi a scrivere equivale a farsi pastore di uno sciame di sensazioni disperse che risuonano nella mente e nel petto. Egli definisce le emozioni come la manifestazione del caos mondiale, che assume forme specifiche di allegria o disperazione. L'obiettivo dello scrittore è trasformare questa forma informe in singole frasi, un processo che lui paragona a un fulmine che arriva dopo il tuono. Questa fase finale rappresenta il sollievo principale, poiché permette di staccare una porzione di senso da tutto ciò che sovrasta l'autore e di condividerla con un'altra persona. Il momento in cui la scrittura trova la sua completezza è spesso segnato da una reazione fisica immediata, come la pelle d'oca o un respiro più ampio, segnali che il testo ha esplorato con successo le zone oscure della psiche.

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La Scrittura come Specchio delle Assenze

Andrea Bajani sostiene che la letteratura non offra mai una rappresentazione oggettiva di ciò che siamo, ma riveli invece aspetti che non sapevamo di possedere. Lo scrittore afferma esplicitamente di non scrivere per confermare la propria identità, bensì per deludersi, stupirsi e sconvolgersi. In questa fase di esplorazione, l'autore cita spesso lo scrittore e psicoanalista inglese Adam Phillips, il quale sostiene che scrivere significa andare a vedere cose finite in noi ma ignorate a favore di una versione di sé più rassicurante. Scrivere, quindi, significa lasciare quel posto sicuro e accettare l'incertezza. I luoghi domestici, in questa visione, diventano testimoni silenziosi delle assenze e delle emozioni, diventando il palcoscenico ideale per questa trasformazione interiore.

Paternità e Letteratura: Scuole di Incertezza

Il ruolo della paternità rappresenta un altro capitolo cruciale nella riflessione di Andrea Bajani, dove ci si confronta con emozioni mai vissute prima. Lo scrittore si chiede se la letteratura abbia aiutato il suo percorso di padre, riconoscendo che essere genitore implica una manutenzione quotidiana costante e una lotta contro le rappresentazioni di genere calcificate. Bajani ammette di non sapere cosa significhi esattamente essere padri, se non che si tratta di gestire il dolore privato, come piangere interiormente quando i figli sono tristi a scuola, finché il pensiero non si sposta altrove. Tuttavia, è la somiglianza imperfetta tra l'essere genitori e lo scrivere a colpirlo maggiormente. Entrambi i ruoli sono definibili come scuole di incertezza che forniscono continui schiaffi all'ego, un meccanismo che Bajani crede vada benedetto nonostante possa fare bene o male a seconda dei momenti.

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Il Ruolo della Narrativa nell'Epoca del Caos

Oggi sembra esserci una richiesta di narrazioni rassicuranti che bilancino la precarietà esistenziale, ma Andrea Bajani sostiene che mettersi a scrivere significhi sempre contestare la versione ufficiale. La poesia, in particolare, insegna a rifiutare di terminare le righe dove è previsto e a andare a capo quando si vuole. Secondo Bajani, viviamo nell'epoca del caos raddoppiato e delle versioni semplificate, un periodo in cui il conservatorismo soffia gelido quasi ovunque. Di fronte al caos, gli esseri umani vengono offerti schemi semplificati che individuano solitamente un nemico comune. Questa dinamica, tipica delle dittature, offre scorciatoie mentali che portano a una valanga d'odio, riducendo la complessità della vita a una storia breve e pericolosa.

Contestare le Versioni Ufficiali con la Letteratura

La letteratura, secondo la visione di Andrea Bajani, deve stare alla larga da questa logica del nemico rassicurante. Il compito dello scrittore è instillare il tormento del dubbio, assumendosi il rischio di non offrire risposte facili. Leggere e scrivere serve a vedere succedere la metamorfosi, a percepire che le cose sono in movimento. Un romanzo letto da cento anni fa può cambiare radicalmente il rapporto con amici, familiari o vicini di casa, immergendo il lettore in un universo sconosciuto per poi riportarlo alla realtà quotidiana. Bajani conclude che questo scambio, questi piccoli e grandi smottamenti, varrebbe la pena di essere affrontati anche solo per questo scopo. Lo scrittore continua a lavorare instancabilmente per avere cura del mondo, inclusa la sua parte peggiore, e per trovare le parole necessarie per raccontarlo, mantenendo viva la complessità del reale contro la semplificazione del caos moderno.