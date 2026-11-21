La Corte d'appello di Catania conferma la condanna a 21 anni per Andrea Bellia, colpevole dell'omicidio di Simona Floridia nel 1992. La famiglia chiede la verità sul corpo mai trovato.

La Corte d'assise d'appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che condanna Andrea Bellia a ventuno anni di reclusione per l'omicidio di Simona Floridia. La diciassettenne di Caltagirone scomparve il 16 settembre 1992 e il suo corpo non è mai stato rinvenuto. Il verdetto segue le istanze del procuratore generale Angelo Busacca, che aveva sollecitato la conferma della colpevolezza dell'imputato.

Dettagli Core e Meccanismo Legale

Il dispositivo della sentenza ribadisce con fermezza la responsabilità penale di Andrea Bellia nel decesso della giovane. La difesa, guidata dall'avvocatessa Pilar Castiglia, aveva contestato l'imputazione chiedendo l'assoluzione. Gli avvocati sostennero che non vi fossero prove sufficienti e che la condanna rispondesse solo al bisogno sociale di un capro espiatorio, non alla verità giudiziaria.

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Tuttavia, il collegio giudicante ha ritenuto decisiva la registrazione audio risalente al 1993. Questa testimonianza cruciale riaprì le indagini e consolidò la ricostruzione dei fatti. La Corte ha così respinto le argomentazioni difensive, ritenendo il quadro probatorio idoneo per emettere una condanna definitiva per omicidio volontario.

Posizioni delle Parti e Testimonianze Chiave

Un elemento centrale per la colpevolezza di Andrea Bellia è la testimonianza di Rossella Figura. Ella è la compagna di Andrea Bellia al tempo dei fatti e oggi sua moglie. Rossella Figura ha riferito che l'imputato le avrebbe confessato di essere l'autore materiale del delitto. Questa confessione privata è stata fondamentale per collegare l'imputato alla scomparsa di Simona Floridia.

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Il procuratore generale Angelo Busacca ha sostenuto con forza che le prove raccolte nel corso degli anni fossero inequivocabili. La sua richiesta di conferma della pena era volta a garantire che la giustizia non venisse meno alla famiglia della vittima. La difesa, al contrario, ha tentato di creare ragionevole dubbio sull'accaduto, senza tuttavia intaccare la solidità delle evidenze acustiche e testimoniali presentate dall'accusa.

Impatto Reale e Dichiarazioni della Famiglia

La mamma della vittima, Rossella Figura non va confusa con la compagna, anche se il testo originale indica che la mamma era accanto all'avvocato. Correggiamo: La madre di Simona Floridia era accanto all'avvocato Giuseppe Fiorito, legale della famiglia. Dopo la lettura del dispositivo, la donna ha espresso un misto di sollievo e dolore profondo. Ha dichiarato di sentirsi triste ma non trionfalista, ricordando che una ragazza manca ancora.

La priorità assoluta della famiglia resta la scoperta del luogo in cui si trova il corpo di Simona. La madre ha lanciato un appello pubblico: ha chiesto a chiunque abbia informazioni di rivelare dove si trovi la figlia. Questo desiderio di chiudere la vicenda materiale sopravvive alla soddisfazione per il verdetto giudiziario ottenuto dopo trentadue anni.

Sentimenti e Prospettive Future

L'avvocato della famiglia, Giuseppe Fiorito, ha sottolineato come il risultato sia una soddisfazione ma non una festa. Ha ricordato che una famiglia ha sofferto per decenni e che la morte di Simona non può essere celebrata. La chiarezza giuridica ottenuta non cancella il dolore, ma offre un punto fermo nella storia del caso.

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Valerio Scanu, fratello di Simona, ha aggiunto che la giustizia ha fatto un passo avanti importante. Tuttavia, rimane l'amaro in bocca per l'intera vicenda familiare. Non ci sono state richieste di ritorsione, ma solo la speranza che la verità materiale venga infine rivelata. Il caso chiude un capitolo legale, ma il desiderio della famiglia di localizzare i resti di Simona rimane irrisolto.