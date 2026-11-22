Andrea Bossetti esce dal carcere di Bollate per lavoro esterno, la prima volta dopo l'assoluzione. Il difensore Salvagni parla delle reazioni e delle nuove istanze legali per la revisione del caso Yara Gambirasio.

Andrea Bossetti, l'uomo assolto per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha potuto respirare aria fresca fuori dal carcere di Bollate a Milano nei primi giorni successivi alla decisione di ammetterlo al lavoro esterno. Il cinquantaseienne, che ha sempre sostenuto la sua innocenza nei fatti del 2008, ha iniziato quotidianamente a lasciare la struttura penitenziaria per recarsi al suo nuovo impiego.

La dinamica del permesso di lavoro

Ogni mattina Andrea Bossetti esce dalla casa di reclusione e, guidando la sua auto, raggiunge la sede della ditta situata nell'hinterland milanese che si occupa di coibentazione termoacustica. Questa attività gli consente di trascorrere diverse ore al giorno all'aperto, lontano dalle mura del carcere. Il ritorno nella struttura è comunque rigidamente programmato e fissato intorno a mezzogiorno, chiudendo la breve finestra di libertà giornaliera.

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Le reazioni di Andrea Bossetti

Claudio Salvagni, avvocato difensore di Andrea Bossetti insieme al collega Paolo Camporini, ha descritto al quotidiano Il Giorno le prime impressioni del suo assistito al momento della prima uscita. Il legale rivela che la richiesta di lavoro esterno non è partita da Andrea Bossetti, ma è stata una decisione proveniente direttamente dall'amministrazione del carcere. Quella mattina, Claudio Salvagni attendeva il cliente fuori dal portone per fargli una sorpresa.

Non appena è sceso dall'auto, la prima reazione di Andrea Bossetti è stata quella di guardare il cielo, voltando la testa a destra e a sinistra per osservare l'ambiente circostante. Le sue prime parole rivolte al difensore sono state un'espressione di incredulità: mi tremano le gambe. Non mi pare possibile, ha dichiarato il cinquantaseienne, mostrando quanto fosse profondo il senso di smarrimento di fronte a quella nuova realtà.

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Il ruolo di Nicolas Bossetti

Per questa occasione significativa è giunto in auto anche Nicolas Bossetti, il figlio del condannato. Appena Andrea Bossetti si è seduto nel veicolo, il figlio ha alzato lo stereo a tutto volume, quasi spaventando il padre che chiedeva come fare a fermare il rumore. Nicolas aveva lasciato uno smartphone a Andrea Bossetti, che non vedeva un telefono da oltre dodici anni. Lo ha spiegato al padre spiegandogli che non deve cercare i tasti fisici, poiché non esistono più su questi dispositivi.

Andrea Bossetti ha persino chiesto al figlio cos'è Whatsapp, mostrando una completa estraneità alle nuove tecnologie di comunicazione. Claudio Salvagni ha commentato questa scena definendo Andrea Bossetti come un uomo che torna nella civiltà dopo essere rimasto isolato nella giungla per un periodo superiore ai dodici anni. La distanza temporale dalla sua detenzione sembra aver creato un vero e proprio stacco con la vita moderna.

Nuove istanze legali e revisione

L'avvocato Claudio Salvagni ha anticipato che lui e il collega Paolo Camporini stanno valutando la presentazione di un'istanza di revisione del processo. La difesa sostiene di non poter sperare in altre novità giudiziarie senza ottenere le indagini genetiche richieste da tempo. Il punto cruciale della nuova difesa sta nel ribaltamento del caso attraverso l'analisi del DNA rimasto sugli indumenti della giovane Yara Gambirasio.

Questa svolta rappresenta un tentativo di chiarire definitivamente la verità sui fatti che hanno interessato la cittadina di Lovere nel 2008. Le autorità giudiziarie dovranno ora valutare la fondatezza delle richieste di nuove perizie scientifiche, che potrebbero cambiare l'orientamento finale della giustizia riguardo alla responsabilità penale del cinquantaseienne.