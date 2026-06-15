Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: arriva la sorellina

La coppia di Uomini e donne è pronta a vivere un'altra esperienza di genitorialità e a crescere la loro famiglia.

Alessandro Borghi: Recito un film completamente in spagnolo. Voglio mettermi alla prova, altrimenti la vita è una noia mortale Una carrellata di scatti e una frase inequivocabile: Sappi che qui c'è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono pronti a rivivere l'emozione di diventare genitori e anche questa volta sarà femmina. L'annuncio è arrivato attraverso i social dove l'ex tronista e la sua scelta sono stati letteralmente sommersi dall'affetto degli amici e dalle migliaia di followers che sette anni fa hanno iniziato ad apprezzarli come coppia.

Due anni dopo casa Cerioli si riempirà nuovamente di gioia per l'arrivo di una sorellina che i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno voluto e cercato senza nascondere il desiderio di allargare la famiglia. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione stanno insieme dal 2019 quando lui (tronista), l'ha scelta come compagna di vita. Usciti dal programma hanno iniziato la convivenza a Bologna e, nel febbraio del 2024, è arrivata Allegra.

Solo pochi mesi più tardi, l'ex tronista (ed ex naufrago) aveva chiesto alla compagna di sposarlo. La cerimonia di nozze si è svolta a settembre e la coppia ha iniziato a parlare di una possibile prole. Dopo l'arrivo di Allegra, la coppia ha iniziato a pensare di allargare la famiglia e, nel febbraio del 2026, Arianna Cirrincione ha annunciato di essere incinta di una sorellina per Andrea Cerioli.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan della coppia e da chi ha seguito la loro storia d'amore. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono pronti a vivere un'altra esperienza di genitorialità e a crescere la loro famiglia. La notizia è stata annunciata attraverso i social e ha suscitato una grande emozione tra i fan della coppia. La coppia è stata sommersa di messaggi di auguri e di sostegno da parte degli amici e dei follower.

La notizia è stata accolta con entusiasmo e la coppia è pronta a vivere questa nuova esperienza di genitorialità. La famiglia Cerioli sta crescendo e la coppia è pronta a vivere questa nuova fase della loro vita. La notizia è stata annunciata attraverso i social e ha suscitato una grande emozione tra i fan della coppia





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