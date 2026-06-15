Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: arriva la sorellina

Notizie Di Spettacolo News

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: arriva la sorellina
Andrea CerioliArianna CirrincioneUomini E Donne
📆6/15/2026 5:40 PM
📰Today_it
100 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 60% · Publisher: 72%

La coppia di Uomini e donne è pronta a vivere un'altra esperienza di genitorialità e a crescere la loro famiglia.

Alessandro Borghi: Recito un film completamente in spagnolo. Voglio mettermi alla prova, altrimenti la vita è una noia mortale Una carrellata di scatti e una frase inequivocabile: Sappi che qui c'è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono pronti a rivivere l'emozione di diventare genitori e anche questa volta sarà femmina. L'annuncio è arrivato attraverso i social dove l'ex tronista e la sua scelta sono stati letteralmente sommersi dall'affetto degli amici e dalle migliaia di followers che sette anni fa hanno iniziato ad apprezzarli come coppia.

Due anni dopo casa Cerioli si riempirà nuovamente di gioia per l'arrivo di una sorellina che i due ex protagonisti di Uomini e donne hanno voluto e cercato senza nascondere il desiderio di allargare la famiglia. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione stanno insieme dal 2019 quando lui (tronista), l'ha scelta come compagna di vita. Usciti dal programma hanno iniziato la convivenza a Bologna e, nel febbraio del 2024, è arrivata Allegra.

Solo pochi mesi più tardi, l'ex tronista (ed ex naufrago) aveva chiesto alla compagna di sposarlo. La cerimonia di nozze si è svolta a settembre e la coppia ha iniziato a parlare di una possibile prole. Dopo l'arrivo di Allegra, la coppia ha iniziato a pensare di allargare la famiglia e, nel febbraio del 2026, Arianna Cirrincione ha annunciato di essere incinta di una sorellina per Andrea Cerioli.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai fan della coppia e da chi ha seguito la loro storia d'amore. Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono pronti a vivere un'altra esperienza di genitorialità e a crescere la loro famiglia. La notizia è stata annunciata attraverso i social e ha suscitato una grande emozione tra i fan della coppia. La coppia è stata sommersa di messaggi di auguri e di sostegno da parte degli amici e dei follower.

La notizia è stata accolta con entusiasmo e la coppia è pronta a vivere questa nuova esperienza di genitorialità. La famiglia Cerioli sta crescendo e la coppia è pronta a vivere questa nuova fase della loro vita. La notizia è stata annunciata attraverso i social e ha suscitato una grande emozione tra i fan della coppia

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Today_it /  🏆 12. in İT

Andrea Cerioli Arianna Cirrincione Uomini E Donne Sorellina Genitorialità

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rocio Munoz Morales: «Andrea Iannone? Un'amicizia speciale, ho bisogno dei miei tempi»Rocio Munoz Morales: «Andrea Iannone? Un'amicizia speciale, ho bisogno dei miei tempi»Per Rocio Munoz Morales ricostruire un suo equilibrio è stato un po' più lungo, più complesso. Ma a distanza di quasi un anno dalla separazione da Raoul Bova ci è...
Read more »

Il calvario di Andrea Peracchione, lo studente di Cantoira muore 2 anni dopo l’incidente in scooterIl calvario di Andrea Peracchione, lo studente di Cantoira muore 2 anni dopo l’incidente in scooterA 19 anni si è spento il ragazzo che frequentava il Dalmasso. Amava la musica e suonava il trombone in diverse band e nel gruppo Li Barmenk
Read more »

«Ci paga soltanto i rimborsi», Andrea Sempio senza stipendio da due mesi. La conferma dell'avvocato«Ci paga soltanto i rimborsi», Andrea Sempio senza stipendio da due mesi. La conferma dell'avvocatoAndrea Sempio è senza stipendio da due mesi. È quanto emerge dall’avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Sempio insieme alla collega Angela Taccia, che non dà...
Read more »

Maturità 2026, da Blanco a Mimì Caruso fino ad Andrea Arru: chi sono i vip attesi all'esameMaturità 2026, da Blanco a Mimì Caruso fino ad Andrea Arru: chi sono i vip attesi all'esameLa maturità è alle porte. Oltre 527 mila studenti, giovedì 18 giugno, prenderanno parte alla prova scritta di italiano, la prima prevista per l'esame di Stato 2026....
Read more »



Render Time: 2026-06-15 20:40:32