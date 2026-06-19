Andrea Cerioli svela il nome della secondogenita: la scelta ha fatto felice la famiglia

Il neo papà bis Andrea Cerioli ha annunciato l'arrivo della secondogenita, svelando alcuni dettagli circa il nome scelto. La famiglia è al settimo cielo e la piccola Allegra avrà una compagna di giochi per la vita.

Il neo papà bis Andrea Cerioli ha annunciato l'arrivo della secondogenita, svelando alcuni dettagli circa il nome scelto. In un post sui social, l'ex tronista ha scritto: "A+A+A+A come suona bene un poker d'assi", rivelando che la piccola avrà la stessa iniziale di mamma e papà.

La gravidanza è ancora all'inizio, ma Andrea e la moglie Arianna erano ansiosi di condividere la lieta notizia con i loro followers. Arianna ha confessato che inizialmente sperava in un maschietto, ma la rivelazione del sesso non ha fatto altro che rallegrare la famiglia, che desiderava da tempo allargarsi. La piccola Allegra, che avrà quasi tre anni quando la sorellina arriverà, troverà in lei una compagna di giochi per la vita





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