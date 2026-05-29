Andrea Iannone difende Belen Rodriguez: Sta molto bene

Il pilota Andrea Iannone, ex compagno di Belen Rodriguez, interviene per rassicurare sulle condizioni della showgirl argentina, al centro di un'attenzione mediatica negativa dopo un presunto malore domestico e una denuncia per omissione di soccorso. Iannone dichiara di sentirla spesso e di ritenerla in buona salute, unendosi alle voci di amici e colleghi che cercano di proteggerla.

Anche Andrea Iannone prova a spegnere i riflettori e l'attenzione mediatica sulla crisi di Belen Rodriguez con parole rassicuranti sullo stato di salute della showgirl argentina.

Il pilota, che è stato il compagno della conduttrice per ben due anni, ha speso parole rassicuranti sulla ex in questi giorni in cui invece l'argentina si trova al centro di una bufera che non sembra finirà presto. Non solo la grande paura di lunedì 25 maggio, quando nelle prime ore del mattino Belen è stata raggiunta nel suo appartamento di Brera dai soccorritori allertati dai vicini che avevano sentito grida d'aiuto provenire da quella casa e, dopo aver forzato la porta e aver calmato la showgirl, l'hanno convinta a farsi trasportare al Policlinico.

Belen è tornata a casa già da martedì ma nelle ultime ore è giunta la notizia di altri guai in arrivo per lei, denunciata per omissione di soccorso in occasione di due incidenti stradali provocati dalla sua auto: la showgirl, dopo l'impatto, non si sarebbe fermata a sincerarsi delle condizioni delle persone coinvolte. In questo caos a cercare di normalizzare l'ambiente attorno a lei sono gli amici, che hanno assicurato che l'agitatata alba di lunedì mattina era dovuta solo a un banale incidente domestico e alla conseguente paura della showgirl sola in casa, per essere rimasta incastrata in bagno.

Andrea Iannone si unisce a questo muro di protezione e di dichiarazioni rassicuranti rispondendo a una domanda in merito nel corso di una conferenza stampa. Sente spesso Belén e penso che stia molto bene, ha detto il pilota, spendendo per la ex parole che vanno in senso contrario alla narrazione della crisi della showgirl dilagata negli ultimi giorni sui media.

Un modo per chiudere subito l'argomento ma anche per riportare tranquillità e far capire a distanza che anche lui, come molte altre persone che le sono state in qualche modo accanto in queste ore, tiene alla salute e alla serenità della showgirl argentina





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