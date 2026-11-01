Andrea Kimi Antonelli Campione Mondiale F1 2026 Mercedes

Andrea Kimi Antonelli vince il Mondiale 2026 con la Mercedes. Terzo posto a Messico chiude la stagione dominante con 9 vittorie e 16 podi.

Andrea Kimi Antonelli è ufficialmente il campione del mondo 2026 di Formula 1 con il team Mercedes. Il traguardo storico è stato raggiunto grazie al terzo posto ottenuto durante il Gran Premio del Messico. Questa vittoria rappresenta un momento fondamentale per lo sport italiano, interrompendo una lunga siccità che durava da oltre settant'anni per i piloti tricolori nella categoria regina dell'automobilismo.

Un titolo storico per l'Italia

Questo traguardo segna un giorno memorabile per l'Italia nel panorama delle corse automobilistiche. L'ultimo pilota italiano a conquistare il titolo iridato era stato Alberto Ascari, che ottenne il suo secondo e ultimo successo nel 1953 alla guida della Ferrari 500. Prima di lui, solo Giuseppe Farina, noto anche come Nino, aveva vinto la primissima edizione del Mondiale nel 1950 al volante di un'Alfa Romeo.

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La stagione 2026 di Antonelli può essere definita come un dominio assoluto senza precedenti. Il giovane pilota bolognese ha ottenuto nove vittorie e ha salito il podio sedici volte nel corso dell'annata sportiva. La stagione non è ancora del tutto conclusa, poiché mancano almeno due prove, con gli appuntamenti previsti in Medio Oriente che risultano ancora in bilico per il calendario finale.

La carriera e il Junior Team Mercedes

Nato a Bologna nel 2006, Antonelli ha iniziato la sua carriera sui kart sotto la guida paterna. Suo padre Marco è un ex pilota e proprietario del team AKM Motorsport, che ha fornito le basi tecniche ed emotive necessarie per il successo successivo. A soli dodici anni, il talento emerge chiaramente quando viene selezionato per entrare nel Junior Team di Mercedes, aprendo la porta a un percorso di eccellenza.

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Il suo palmarès nelle categorie propedeutiche è risultato impressionante per i tempi e la rapidità di crescita. Nel 2022 ha dominato e vinto al debutto sia i campionati di Formula 4 italiana che quelli tedesca. L'anno successivo, nel 2023, ha aggiunto alla sua bacheca il titolo di Formula Regional europea, confermando una superiorità tecnica nelle serie minori.

L'ascesa e la stagione da rookie

Nel 2024, Antonelli ha saltato direttamente la Formula 3 approdando in Formula 2, dimostrando un talento precoce che lo ha portato al grande salto nel Circus di Formula 1 a soli diciotto anni. La stagione da rookie nel 2025 è stata caratterizzata da una classica esperienza a montagne russe tipica dei debuttanti. Le critiche sono state numerose e alcuni commentatori hanno affermato che non fosse ancora pronto per la massima serie.

L'esordio in Australia è stato definito uno shock, seguito da incertezze estive che hanno visto errori e penalità. Il contatto con Verstappen in Austria e l'incidente con Leclerc a Zandvoort hanno alimentato il dibattito. Tuttavia, il diciottenne bolognese ha cambiato passo con il riscatto avvenuto al Gran Premio di Canada, dove ha ottenuto lo storico terzo posto.

La consacrazione e il ruolo di Toto Wolff

Quella vittoria in Canada lo ha reso il terzo pilota più giovane di sempre a salire sul podio in Formula 1. Le prestazioni successive sono state solide, con un quarto posto a Baku, un secondo posto in Brasile e un terzo posto a Las Vegas. Nonostante un risultato a zero finale ad Abu Dhabi, i punti accumulati hanno spinto la Mercedes al secondo posto nel Mondiale costruttori.

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Il direttore esecutivo di Mercedes, Toto Wolff, ha definito il talento di Antonelli come illuminato, raccontando di ingenti risorse investite sulla sua crescita. Tra i due esiste un rapporto speciale, poiché il manager austriaco ha seguito passo dopo passo tutta la carriera del pilota italiano. Wolff ha dichiarato di essere orgoglioso del percorso, sottolineando che il successo non è capitato dal nulla ma è il risultato di anni di sacrifici.

Investimenti e risultati concreti

È stato sottolineato come siano stati investiti oltre dieci milioni di euro nella formazione e nello sviluppo del pilota. Il team principal ha ricordato le critiche feroci ricevute durante la passata stagione e il momento di difficoltà vissuto da Kimi a Spa dopo una gara negativa. La visione attuale di come guida rende tutto il percorso soddisfacente per il team e il management.

Il talento di Antonelli è esploso definitivamente ad Austin, dove ha sovraperformato la vettura in modo eclatante. La prestazione è stata descritta come quella di un pilota eccezionale che era già un campione prima ancora del titolo ufficiale. Questa stagione 2026 conferma la massima competitività italiana nel motorsport mondiale moderno.