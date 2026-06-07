Andrea Kimi Antonelli trionfa a Monaco: quinta vittoria consecutiva in F1

Il giovane pilota bolognese della Mercedes vince il Gran Premio di Monaco, consolidando il liderato mondiale. Sul podio Hamilton e Hadjar.

Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco, imponendosi sull'iconico tracciato cittadino del Principato. Il 19enne bolognese, al volante della sua Mercedes , ha centrato il suo quinto successo consecutivo dopo le vittorie in Cina, Giappone, Miami e Canada.

Una prestazione dominante che lo consacra come il pilota più giovane a trionfare a Montecarlo, superando il record precedente. La gara è stata caratterizzata da colpi di scena, ma Antonelli ha gestito ogni situazione con maturità e freddezza, dimostrando un talento fuori dal comune. Sul podio, al secondo posto, si è piazzato Lewis Hamilton su Ferrari, mentre terzo è arrivato Isack Hadjar su Red Bull.

Per l'Italia è un momento storico: non si vedeva un pilota tricolore così vincente dai tempi di Alberto Ascari, campione del mondo nel 1953. La corsa è stata segnata da diversi episodi. Al sessantesimo giro, la safety car è entrata in pista a causa di un incidente di Lance Stroll. Alla ripartenza, Charles Leclerc, in lotta per il podio, ha commesso un errore ed è finito contro le barriere, vanificando le speranze di un doppio podio Ferrari.

La direzione gara ha esposto la bandiera rossa per rimuovere i detriti. Nel frattempo, George Russell, compagno di squadra di Antonelli, ha ricevuto una penalità di cinque secondi per non aver scontato una precedente sanzione durante il cambio gomme. Alla ripartenza da fermo, Russell ha scontato la penalità in corsia box ed è scivolato fuori dalla zona punti, finendo quattordicesimo. Antonelli, invece, ha ripreso la testa della gara senza problemi, seguito da Hamilton e da Pierre Gasly.

La gestione della corsa da parte del giovane italiano è stata impeccabile: ha mantenuto un ritmo costante, gestendo le gomme e rispondendo a ogni pressione. Con questa vittoria, Antonelli consolida il suo vantaggio in classifica mondiale, portandosi a 68 punti di distacco su Russell, uscito dalla zona punti. La sua striscia di cinque vittorie consecutive lo proietta come favorito per il titolo iridato, alimentando il sogno di un campione del mondo italiano dopo oltre settant'anni.

A Montecarlo, la folla ha festeggiato con entusiasmo, e l'inno italiano ha risuonato sul tracciato per celebrare il 'Piccolo Principe' della Formula 1. La gara ha confermato non solo la velocità di Antonelli, ma anche la sua capacità di leggere le situazioni e adattarsi, qualità che lo rendono un avversario temibile per chiunque. Il prossimo appuntamento è già atteso con ansia, con i tifosi che sognano di vedere il tricolore sul gradino più alto del podio mondiale





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