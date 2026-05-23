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Andrea Naliato muore a 40 anni per un aneurisma non diagnosticato

Medical News

Andrea Naliato muore a 40 anni per un aneurisma non diagnosticato
Andrea NaliatoAneurismaDimissione
📆5/23/2026 2:48 PM
📰leggoit
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Il dramma inferito all'uomo ignorato dalle strutture sanitarie e morì dopo due accessi consecutivi al pronto soccorso, otterrà un risarcimento di 1,5 milioni di euro dopo aver vinto il processo.

Andrea Naliato muore a 40 anni per un aneurisma non diagnosticato. L'ospedale l'ha dimesso due volte, ma il risarcimento ottenuto dal processo, scritto nel JSON, riflette il dramma inferito all'uomo ignorato dalle strutture sanitarie e morì dopo due accessi consecutivi al pronto soccorso.

L'accordo, raggiunto davanti al giudice Roberto Beghini del Tribunale di Padova, prevede un indennizzo di 1,5 milioni di euro pagato dall'azienda sanitaria e dalla compagnia assicurativa alla compagna Silvia, alle figlie minori e ai genitori. Il processo è ancora in corso, con l'accusa di omicidio colposo contro alcuni medici e infermieri del pronto soccorso

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Andrea Naliato Aneurisma Dimissione Rifortuna Processo Richiesta Risarcimento

 

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