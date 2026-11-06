Andrea Roncato: il lutto per Aurelio e il rimorso per Kumi

Andrea Roncato racconta il dolore per la morte del tacchino Aurelio e il rimorso per il cane Kumi. Un'analisi profonda sul legame con gli animali e le lezioni di vita.

Andrea Roncato e la moglie Nicole Moscariella stanno attraversando un momento di profonda tristezza dopo la perdita del loro tacchino, Aurelio, che ha raggiunto l'età straordinaria di 15 anni. La coppia, che risiede in una zona verde alle porte di Roma, ha adottato l'animale quando era ancora un cucciolo, curandolo con dedizione per oltre un decennio. Roncato ha condiviso queste informazioni rivelando che il forte affetto reciproco ha contribuito a stabilire un record di longevità per la specie, un traguardo che l'attore attribuisce alla cura costante e al legame emotivo instauratosi nel tempo.

La storia di Aurelio e il lupo incontrato nel bosco

Aurelio, soprannominato affettuosamente Highlander, era noto per la sua attaccamento alla coppia, tanto da permettere di essere preso in braccio senza alcuna diffidenza. Roncato sottolinea che gli animali possiedono sentimenti complessi che devono essere coltivati con rispetto. Oltre ad Aurelio, la residenza ospita spesso diversi altri animali, inclusi cinque cani e un gatto, oltre a randagi che frequentano la proprietà. Il rapporto con il mondo animale è per Roncato un tema centrale, evidenziato anche da un'esperienza passata con un vero lupo incontrato casualmente in un bosco.

Also read 'Abbiamo preso il tacchino Aurelio da cucciolo, è diventato uno di famiglia. È morto a 15 anni, lo chiamavano Highlander. Ho avuto anche un lupo': Andrea Roncato racconta il suo amore per gli animali

L'incontro con il lupo è avvenuto quando l'attore non ha mostrato paura, anzi, l'animale si è avvicinato spontaneamente adagiando il muso sulle sue ginocchia. Da quel momento, il lupo è diventato un compagno inseparabile, arrivando persino a dormire steso accanto al letto di Roncato. La convivenza è terminata tragicamente quando l'animale è morto tra le braccia dell'attore a causa di un tumore. Quest'esperienza ha rafforzato la convinzione di Roncato sulla capacità degli animali di trasmettere energie benefiche, definendoli il bene assoluto in contrasto con la freddezza umana.

Il rimorso per Kumi e la salvezza del Toro

Nonostante la sensibilità attuale, Roncato ammette con grande schiettezza di aver commesso gravi errori nella cura di un suo precedente cane, un akita di nome Kumi. L'attore confessa di aver acquistato l'animale principalmente per apparire più attraente agli occhi delle ragazze, definendosi un pessimo padrone. Kumi rimaneva spesso solo, veniva sgridato per piccoli disturbi come il prendere fogli dalla scrivania e veniva affidato ad amici o vicini senza che Roncato si preoccupasse della sua sofferenza per la separazione.

Advertisement

La perdita di Kumi è arrivata tramite una telefonata da uno dei nidi di affidamento, momento in cui Roncato si è sentito un uomo scadente per non aver mai dato nulla all'animale se non una motivazione superficiale. Questo rimorso profondo influenza ancora oggi la sua arte, poiché durante le scene di pianto pensa al male inflitto al cane, permettendo alle lacrime di scorrere veramente. Un atto di riparazione è avvenuto invece con un bovino di nome Toro, che stava per essere caricato su un camion diretto al macello dopo le riprese.

Roncato ha deciso di intervenire acquistando l'animale con un assegno equivalente al suo compenso per la serie Cascina Vianello, permettendo a Toro di vivere libero fino alla vecchiaia in una tenuta di un amico. Questa scelta rappresenta, ai suoi occhi, un merito tra i tanti errori commessi verso gli animali. Roncato riflette sulla necessità di ragionare come gli animali e non pretendere che seguano la logica umana, sottolineando come l'uomo si arroghi il diritto di dominare un mondo che appartiene in realtà a tutte le creature, inclusi gli insetti.

La filosofia di vita e il valore dell'amore animale

La visione di Roncato sugli animali è basata sull'idea che l'amore ricevuto da loro sia la fonte primaria di forza per costruire la propria vita quotidiana. A differenza degli esseri umani, che secondo l'attore danno troppo poco rispetto reciproco e verso la natura, gli animali offrono una forma di amore incondizionato e curativo. Questa filosofia ha plasmato il suo modo di vivere e di relazionarsi, trasformando ogni perdita in una lezione di umiltà e rispetto per la vita.

Oggi, Roncato porta con sé il ricordo di ogni animale incontrato, usando quelle esperienze per dare profondità alla sua recitazione e alla sua esistenza personale. Il passaggio da un possesso superficiale, come era Kumi, alla protezione attiva, come per Toro e Aurelio, dimostra un percorso di crescita personale segnato dal dolore ma anche dalla redenzione attraverso la cura. La storia di Aurelio, che ha sfidato i tempi biologici grazie all'amore, rimane il simbolo più recente di questo legame indissolubile tra l'attore e il regno animale.