L'attore 79enne ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi in cui ha ripercorso le principali tappe della sua carriera e ha fatto ammissioni sui suoi vissuti sentimentali.

Andrea Roncato si dice 'rinato' grazie alla moglie Nicole Moscariello e pentito del suo passato da playboy. L'attore 79enne, noto per il suo successo comico in coppia con Gigi Sammarchi, ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi in cui ha ripercorso le principali tappe della sua carriera e ha fatto ammissioni sui suoi vissuti sentimentali.

Tra le sue ex fidanzate, Elena Sofia Ricci e Moana Pozzi, a cui ha rivolto parole di grande affetto e rispetto. Un flash, poi, sul flirt con Corinne Clery e la precisazione che con Serena Grandi non ci sia mai stato nulla. L'ex moglie Stefania Orlando ha risposto alle dichiarazioni dell'attore, ribadendo che fa parte del suo passato e che è stato un grande amore.

La conduttrice ha anche svelato un aneddoto privato, ovvero l'incontro recente con l'ex marito e l'attuale moglie dopo un lungo periodo di silenzio. Infine, una considerazione personale che fa capire ulteriormente come ogni tensione del passato sia stata definitivamente archiviata





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