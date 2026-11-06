Andrea Ruggieri: Berlusconi ordinò trapianto capelli con autista

L'ex deputato Andrea Ruggieri rivela che Silvio Berlusconi lo obbligò a sottoporsi a un trapianto di capelli, facendogli prendere l'auto senza preavviso per andare da un chirurgo specifico.

Andrea Ruggieri, ex deputato di Forza Italia in carica dal 2018 al 2022, ha condiviso un aneddoto sorprendente riguardo alle sue interazioni con Silvio Berlusconi. Ruggieri, nominato nel 2015 dal Cavaliere come responsabile dei rapporti con le televisioni del partito, racconta di essere stato letteralmente costretto a sottoporsi a un intervento di trapianto di capelli su ordine diretto del leader politico.

La pressione psicologica di Berlusconi

Secondo la testimonianza di Ruggieri, Berlusconi si rivolgeva a lui ripetutamente sottolineando il contrasto tra il suo aspetto giovanile e la sua pettinatura. Ogni volta che i due si incontravano, il leader politico esprimeva la sua confusione riguardo alla mancanza di attenzione di Ruggieri verso il proprio look, affermando esplicitamente che si trattava di un bel ragazzo che però non si pettinava correttamente. Questa critica reiterata creò una pressione costante sul deputato, che alla fine decise di agire per risolvere la questione.

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L'approccio inaspettato dell'autista

La situazione è cambiata drasticamente quando, nel suo ufficio a Roma, è apparso improvvisamente l'autista personale di Berlusconi. L'addetto ha aperto la porta e ha semplicemente detto "Andiamo", senza fornire alcuna spiegazione sulla destinazione o sul motivo della chiamata d'emergenza. Ruggieri, sorpreso dalla situazione, ha chiesto informazioni al conducente, ma la risposta è stata categorica: il dottore aveva ordinato che dovessero andare da lui.

Il trasferimento forzato a Roma

Nonostante le sue domande e la sua riluttanza, Ruggieri è stato inserito nel veicolo senza che gli venisse data alcuna alternativa. Il deputato definisce l'evento come una sorta di deportazione verso uno studio clinico situato nel quartiere romano dei Parioli. Durante il tragitto, nessuno gli ha rivelato l'effettiva natura della visita programmata, lasciandolo nell'ignoranza più totale riguardo alla procedura che lo attendeva.

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L'intervento con il chirurgo specifico

All'arrivo presso la struttura medica, Ruggieri ha incontrato il professor che aveva eseguito anni precedentemente il trapianto di capelli proprio su Silvio Berlusconi. Il medico ha illustrato al deputato la tecnica chirurgica necessaria, spiegando che l'intervento era ancora di natura operativa e non minimamente invasiva. Ruggieri ha ammesso di provare paura di fronte alla prospettiva di subire tale procedura medica.

Contesto politico e rivelazioni

Questa storia emerge in un momento in cui vengono riproposti ricordi specifici legati alla gestione delle immagini e dei rapporti pubblici di Forza Italia. La testimonianza di Ruggieri offre una prospettiva unica sulle dinamiche interne al partito e sull'influenza personale che Berlusconi esercitava sui membri del suo staff. L'aneddoto dimostra come l'attenzione al dettaglio estetico fosse parte integrante della strategia di comunicazione politica dell'epoca, tanto da giustificare interventi drastic come quello chirurgico su un politico in carica.