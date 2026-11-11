Andrea Sempio a Porta a Porta: spera di evitare il processo nell'omicidio Poggi

Andrea Sempio, indagato per l'omicidio Chiara Poggi, parla a Porta a Porta. Chiede al giudice Riganti di ignorare i media e risolvere in udienza preliminare.

Andrea Sempio ha affrontato la stampa televisiva nella trasmissione Porta a Porta condotta da Bruno Vespa, esprimendo il suo desiderio di chiudere rapidamente la vicenda legale legata all'omicidio di Chiara Poggi. L'uomo, identificato come l'unico indagato nel quadro dell'inchiesta avviata dalle autorità giudiziarie di Pavia, ha dichiarato con chiarezza la sua speranza di non dover affrontare un processo completo. La registrazione della sua intervista è stata programmata per la sera del mercoledì 11 novembre, trasmessa sul canale Rai1.

La strategia difensiva di Andrea Sempio

Il commesso ha sottolineato quanto sia finalmente arrivato il momento di chiarire le sue responsabilità legali, affermando che nulla di quanto sta accadendo gli era sconosciuto o imprevedibile. La sua priorità assoluta è quella di portare a termine tutte le procedure necessarie nel minor tempo possibile, evitando prolungamenti inutili. Sempio confida fermamente nella possibilità di risolvere ogni aspetto controverso durante l'udienza preliminare, ritenendo questa soluzione fattibile e preferibile rispetto a un iter giudiziario più lungo e complesso.

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Il rapporto con il Giudice Riganti

Rispondendo alle domande specifiche su come vorrebbe rivolgersi al magistrato competente, Andrea Sempio ha mostrato una certa comprensione per la delicata posizione in cui si trova il giudice. Ha invitato esplicitamente il Giudice per le Udienze Preliminari, identificato come Riganti, a non farsi influenzare dalla pressione mediatica esistente. La richiesta è chiara: i giudici devono svolgere il loro lavoro nel migliore dei modi possibili, mantenendosi immuni dalle narrazioni pubblicate sui mezzi di comunicazione di massa.

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Le conseguenze e i prossimi passi

Questa dichiarazione pubblica segna un punto di svolta significativo nella percezione della difesa dell'indagato nel caso Garlasco. Le parole di Sempio mirano a stabilire un tono razionale e collaborativo, distinguendosi dalle reazioni emotive spesso associate a casi di cronaca nera di grande impatto. L'attenzione ora si sposta sulle decisioni procedurali che verranno prese nei giorni successivi alla messa in onda, con l'obiettivo di accelerare i tempi della giustizia penale senza compromettere l'imparanza delle indagini.