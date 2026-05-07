Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato

Un indagine durata quattro mesi ha portato alla conclusione che Andrea Sempio è l'assassino di Chiara Poggi. Ieri, i pm hanno notificato all'indagato l'avviso di chiusura indagini, primo passo per una richiesta di rinvio a giudizio.

Un indagine durata quattro mesi, condotta attraverso esami del DNA, approfondimenti informatici e una nuova mappatura della scena del crimine, nonché raccolta di testimonianze e perquisizioni, ha portato alla conclusione che Andrea Sempio è l'assassino di Chiara Poggi .

Ieri, i pm hanno notificato all'indagato l'avviso di chiusura indagini, primo passo per una richiesta di rinvio a giudizio. L'atto consegnato a Sempio ricalca l'invito a comparire inviato la scorsa settimana, indica il movente - il rifiuto della vittima - e ripercorre l'aggressione in più fasi. Sempio, all'epoca diciannovenne, si era introdotto in casa della ragazza approfittando dell'allarme staccato e della porta aperta per fare uscire i gatti in giardino.

Poi, dopo una iniziale colluttazione, colpiva reiteratamente la vittima con un corpo contundente, prima nella stanza del salotto e poi sui primi gradini della scala, dove veniva gettato il suo corpo. L'avvocato Liborio Cataliotti commenta che gli atti sono stati analizzati e che ci sono prove che hanno supportato questa pesante imputazione, la più pesante che possa esserci nel nostro sistema penale. Gli atti includono 212 intercettazioni, due in particolare ritenute probanti della colpevolezza di Sempio.

La Procura di Pavia ha perquisito l'abitazione di via Canova della famiglia Sempio e ha sequestrato materiale come due supporti di memoria, quattro telefoni, tre pendrive, quindici quaderni, nove agende, quattro block notes e un foglio manoscritto. Tutte queste prove sono confluite nelle indagini e hanno delineato il profilo psicologico del presunto assassino di Chiara. L'indagato ha fatto riferimento a una penna e non specifica quale video sarebbe in esso contenuta.

A maggio 2025, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione di via Canova della famiglia Sempio e se ne sono andati con una gran mole di materiale. La nota del Nucleo investigativo di Milano, datata 7 luglio 2020, era stata rinvenuta in casa dell'indagato. La procura di Pavia ha audito Sempio ma i carabinieri si erano dimenticati di chiedere dove fosse la mattina dell'omicidio





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