Andrea Sempio convocato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi: nuovi sviluppi nel caso

La Procura di Pavia ha modificato il capo di imputazione per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e lo ha convocato per un interrogatorio. Le indagini si concentrano ora esclusivamente su di lui, mentre si valuta una revisione del processo contro Alberto Stasi. I dettagli dell'inchiesta e le reazioni della difesa.

Andrea Sempio , indagato per l'omicidio di Chiara Poggi , è stato nuovamente convocato dalla Procura di Pavia per un interrogatorio previsto per mercoledì 6 maggio alle 10.

Questa volta, il capo di imputazione è stato modificato: la Procura ha rimosso l'accusa di concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi, concentrandosi esclusivamente sulla responsabilità diretta del 38enne nell'omicidio della studentessa 26enne, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La Procura starebbe inoltre valutando una richiesta di revisione del processo contro Stasi, condannato a 16 anni in via definitiva, sollecitando la Procura generale di Milano a riesaminare il caso.

La convocazione arriva dopo un anno di nuove indagini, durante le quali i magistrati e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano hanno raccolto ulteriori elementi contro Sempio. Lo scorso anno, il 20 maggio, l'indagato aveva rifiutato di presentarsi all'interrogatorio, sostenendo che l'invito fosse nullo per mancanza dell'avviso di accompagnamento coatto.

All'epoca, il suo legale Massimo Lovati aveva sollevato questa obiezione, ma ora la situazione è cambiata: i pm, guidati dal Procuratore Fabio Napoleone, hanno depositato una consulenza sulla 'traccia 33', un elemento che potrebbe essere cruciale per il caso. Anche se non è chiaro cosa abbia scatenato questa nuova richiesta, è probabile che gli inquirenti vogliano confrontarsi con Sempio in un interrogatorio formale per contestargli gli elementi raccolti.

Per i suoi difensori, Angela Taccia e Liborio Cataliotti, questa sarà un'occasione per conoscere gli atti accumulati contro il loro assistito. Tuttavia, la strategia difensiva potrebbe includere il silenzio, poiché le indagini non sono ancora concluse con il deposito completo degli atti.

'Stiamo valutando i passi più opportuni per la nostra strategia difensiva, tenendo conto del fatto che per la seconda volta dall'inizio dell'inchiesta Andrea viene convocato ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati', ha dichiarato Taccia. La vicenda giunge a un momento cruciale, con la Procura che sembra intenzionata a chiudere le indagini e a presentare le proprie conclusioni.

Intanto, la famiglia di Chiara Poggi continua a cercare giustizia per la figlia, mentre il caso mantiene alta l'attenzione mediatica e giudiziaria





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