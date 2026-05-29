Andrea Sempio e le parole sospette sul Fruttolo: la psicologa lo colloca sulla scena del crimine di Garlasco

Nuove intercettazioni rivelano dettagli inquietanti: Andrea Sempio parla di oggetti presenti sulla scena del delitto di Chiara Poggi. La psicologa Antonella Elena Rossi commenta il suo atteggiamento difensivo, mentre la Procura di Pavia dispone una consulenza psicologica.

Il caso di Garlasco torna a far parlare di sé con il nuovo indagato Andrea Sempio , 38 anni, finito al centro delle cronache per le intercettazioni in cui sembra dimostrare una conoscenza dettagliata della scena del crimine di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli.

Durante una conversazione con un'amica, Sempio pronuncia frasi che gli investigatori ritengono molto sospette, come quando si dice tranquillo per non aver toccato il Fruttolo e l'Estathè, prodotti che la vittima aveva consumato quella mattina. La psicologa Antonella Elena Rossi, intervenuta a Storie Italiane il 29 maggio, ha commentato che Sempio si colloca così sulla scena del crimine, evidenziando un atteggiamento difensivo che potrebbe rivelare una conoscenza diretta dei fatti.

La consulente ha sottolineato che non si tratta di prove certe, ma di indicatori comportamentali che gli inquirenti stanno valutando con attenzione. Il dialogo intercettato, di cui sono emersi alcuni stralci, rivela che Sempio menziona oggetti specifici come le scatole del Fruttolo mangiate da Chiara e il telecomando della cella, elementi che lui stesso avrebbe usato. La difesa, rappresentata dal consulente Palmegiani, sostiene invece che Sempio stesse semplicemente commentando le possibili analisi tecniche in corso, senza alcuna implicazione diretta.

Intanto, la Procura di Pavia ha intensificato le indagini, nominando il professor Roberto Catanesi come consulente tecnico per una valutazione psicologica dell'indagato. Questo accertamento mira a verificare la capacità di intendere e di volere al momento del delitto, oltre a eventuali disturbi psichici e la pericolosità sociale. La difesa sta valutando se autorizzare Sempio a sottoporsi a tali esami, che non sono imponibili in quanto richiesti dall'accusa.

La vicenda si inserisce nel più ampio contesto del caso di Garlasco, che ha visto Alberto Stasi condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata, ma che ora si appresta a chiedere la revisione del processo. Le nuove intercettazioni e le consulenze psicologiche potrebbero avere un impatto significativo sulle indagini, mentre l'opinione pubblica e i media seguono con attenzione ogni sviluppo.

Andrea Sempio, fino a poco tempo fa estraneo ai riflettori, si trova ora al centro di un'inchiesta che potrebbe ribaltare le certezze giudiziarie. Mentre gli esperti discutono sulle parole sospette e sulle possibili implicazioni, la Procura continua a raccogliere elementi per fare luce su uno dei delitti più discussi degli ultimi anni. Il caso è destinato a rimanere sotto i riflettori, tra nuove perizie e risvolti giudiziari che tengono col fiato sospeso l'Italia intera





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