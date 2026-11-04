Andrea Sempio Garlasco: difesa chiede sospensione processo attesa revisione Stasi

La difesa di Andrea Sempio richiede la sospensione del procedimento per il delitto di Garlasco in attesa della decisione sulla revisione della condanna di Stefano Stasi, evitando un mostro giuridico.

Il percorso giudiziario che coinvolge Andrea Sempio per il delitto di Garlasco si trova di fronte a un bivio procedurale critico. I legali dell'imputato, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, hanno annunciato l'intenzione di richiedere formalmente la sospensione del caso non appena il Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) di Pavia fisserà la data dell'udienza preliminare. Questa mossa difensiva è una risposta diretta alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura della Repubblica.

Nodo Revisione Stasi e Mostro Giuridico

La strategia difensiva si basa sull'argomentazione che non sia possibile procedere contro Andrea Sempio mentre persiste una condanna definitiva nei confronti di Stefano Stasi per lo stesso fatto. La difesa sostiene che avviare un nuovo processo senza aver prima risolto lo status giuridico di Stasi creerebbe un "mostro giuridico" insostenibile. Per questo motivo, i legali intendono congelare il procedimento fino a quando la Corte d'Appello di Brescia non avrà espresso un pronunciamento definitivo sull'istanza di revisione depositata dall'avvocato di Stasi.

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Questione Legittimità Costituzionale Consulta

Oltre alla semplice richiesta di sospensione, la difesa di Andrea Sempio prevede di sollevare una questione di legittimità costituzionale da sottoporre alla Corte Costituzionale. L'avvocato Liborio Cataliotti ha confermato che verrà presentata una "questione procedurale" relativa al parallelo svolgimento dei due iter giudiziari. Il giudice dovrà quindi valutare se ritenere la questione non manifestamente infondata, bloccando temporaneamente ogni azione processuale a carico di Sempio.

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Tempistiche Deposito Istanza Revisione

L'istanza di revisione per Stefano Stasi, necessaria per sbloccare la situazione, non è ancora stata ufficialmente depositata. Tuttavia, fonti vicine alla vicenda indicano che la presentazione formale avverrà nei prossimi giorni. Questo dettaglio temporale è cruciale perché definisce la finestra di tempo in cui il GUP di Pavia dovrà gestire la richiesta di stallo avanzata dagli avvocati di Sempio, mantenendo il caso in uno stato di attesa attiva.

Scelte Processuali Rito Ordinario vs Abbreviato

Una volta superata la fase di sospensione, la difesa di Andrea Sempio dovrà affrontare la scelta strategica sul tipo di rito da seguire. Sebbene le nuove normative abbiano limitato l'uso del rito abbreviato per reati con aggravanti gravi come l'ergastolo, il fatto risalente al 2007 permette ancora questa opzione. Tuttavia, la difesa potrebbe optare per il rito ordinario, puntando su un proscioglimento davanti al giudice monocratico o, in alternativa, affrontando il giudizio dinanzi alla Corte d'Assise.