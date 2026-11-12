Andrea Sempio Garlasco: Eccezione di incostituzionalità alla Corte Costituzionale
Il 25 febbraio Sempio risponde a Garlasco. La difesa chiede alla Consulta di bloccare il doppio binario processuale per garantire il giusto processo contro l'accusa.
Andrea Sempio risponderà il 25 febbraio al gup Luigi Riganti a Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. I suoi avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia presentano un'eccezione di incostituzionalità. Questo strumento mira a fermare i procedimenti paralleli in corso. La strategia legale cerca di evitare sovrapposizioni temporali.
Eccezione di incostituzionalità: meccanismo legale
La difesa di Andrea Sempio intende sollevare un dubbio sulla legittimità costituzionale della norma. Tale richiesta mira a sospendere il procedimento penale in corso. Il giudice dovrebbe trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale italiana. Questa verificherebbe se la legge viola principi fondamentali del giusto processo.Also readDelitto di Garlasco, l'udienza preliminare per Andrea Sempio fissata al 25 febbraio
Il nucleo centrale del reclamo riguarda il doppio binario giudiziario. Da un lato si processa il nuovo imputato Andrea Sempio. Dall'altro continua la revisione del caso Alberto Stasi. L'obiettivo è bloccare simultaneamente due percorsi contrapposti.
Posizioni della difesa e della procura
Lo studio legale di Andrea Sempio ha riunito il pool di consulenti tecnici. Questi esperti analizzeranno le prove scientifiche in aula. La difesa prepara contestazioni su tutti i fronti probatori e fattuali. L'avvocato Liborio Cataliotti conferma la massima preparazione tecnica.
La Procura di Pavia mantiene la sua accusa contro Andrea Sempio. Il gup Luigi Riganti valuterà la serietà del dubbio sollevato. Il termine del 25 febbraio è decisivo per la procedura. La Corte Costituzionale esprimerà la propria pronuncia finale.
Impatto reale sul processo Garlasco
La situazione crea un cortocircuito normativo documentato. Il giudizio di revisione per Alberto Stasi rimane sospeso. Tuttavia la contemporaneità con il processo contro Andrea Sempio genera tensioni. Le garanzie costituzionali del giusto processo sono al centro del dibattito.
Se la Corte Costituzionale accoglierà la richiesta, il processo si bloccherà. Questo eviterà sovrapposizioni temporali e decisioni contraddittorie. La difesa punta a una certezza giuridica completa. I cittadini attenderanno la pronuncia ufficiale della Consulta.
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