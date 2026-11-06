Andrea Sempio: il processo e i video non citati dalla Procura

Le dichiarazioni di Andrea Sempio su Quarto Grado: il desiderio di giudizio immediato, il rifiuto dei soliloqui come prova e i saluti a Marco Poggi.

Andrea Sempio, il commesso indagato nell'inchiesta del Procuratore di Pavia, ha espresso a Quarto Grado il forte desiderio di andare in aula il prima possibile per risolvere la controversia legale. Il suo obiettivo principale è dimostrare la propria innocenza, superando le tensioni di questo momento delicato che accompagna sia lui che la famiglia Poggi.

Rifiuto dei video come prova a processo

Il commesso ha dichiarato chiaramente che i soliloqui e i video diffusi recentemente non hanno alcun valore probatorio nel procedimento. Sempio ha sottolineato che questi materiali sono stati pubblicati senza essere né analizzati né citati nell'informativa finale rilasciata dalla Procura. La procura non ha incluso tali elementi nei documenti ufficiali, rendendoli estranei al quadro investigativo ufficiale.

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Assenza di legami tra i rifiuti sessuali

Al riguardo dei rifiuti sessuali da parte di Marco Poggi, Sempio ha escluso qualsiasi connessione con i contenuti diffusi online. Egli ha ammesso una certa somiglianza tra le dinamiche descritte, ma ha precisato che la Procura non attribuisce alcun nesso logico a queste vicende separate. Per Sempio, la mancata citazione nei documenti ufficiali è la prova che non esiste un legame processuale.

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Desiderio di normalità per entrambe le famiglie

Sempio ha rivolto un pensiero diretto a Marco Poggi e alla sua famiglia, auspicando che la conclusione delle indagini avvenga prima per tutti i coinvolti. Il commesso spera che la vicinanza alla fine delle pratiche permetta a entrambi gli schieramenti di riprendere una vita tranquilla. Per Sempio, l'aula di tribunale rappresenta l'unico luogo in cui potrà finalmente provare la sua posizione.