Andrea Sempio l’unico colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi secondo la Procura di Pavia, l’impronta 33 si conferma: spiegano gli atti, le nuove tracce e quanto collegato all’assassino

Per la Procura di Pavia, Andrea Sempio è l’unico colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi, secondo gli atti emerge il movente che gli inquirenti attribuiscono ad Andrea. L’inchiesta su due impronte, quella 33 e N1, è in evoluzione. Secondo gli atti, l’impronta 33 sarebbe stata lasciata dall’assassino in prossimità di una delle dita, e potrebbe trattarsi di sudore, sangue o sangue lavato.

Per la Procura di Pavia Andrea Sempio è l’unico colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi . Agli atti gli appunti e i soliloqui di Andrea, dai quali emergono gli elementi che secondo gli inquirenti hanno ‘innescato’ il movente del delitto.

L’impronta 33 spiegata E tra gli elementi spunta anche l’ormai famosa impronta 33, che sarebbe quella dell’assassino. Agli atti le testimonianze dei militari che all’epoca dei fatti entrarono nella villetta di Garlasco, i quali parlano proprio dell’impronta in questione.

‘C’era una specie di macchia in prossimità di una delle dita, una specie di goccia con degli schizzi’, ha raccontato il responsabile della sezione impronte dei Ris. L’impronta, secondo lui, ‘faceva senso’ perché ‘sembrava lasciata da una mano bagnata’, unica di tutte le impronte ritrovate. In base alla analisi, poteva quindi trattarsi di sudore, sangue o sangue lavato.

Secondo i consulenti della procura trattasi del deposito di ‘materiale liquido con una linea di accumulo’ e ‘alcune proiezioni di gocce (macchie satelliti) che promanano dalle zone di contatto con il muro’. La nuova traccia E l’impronta 33 sarebbe collegata alla nuova traccia N1, un’impronta lasciata dal tacco di una scarpa a tasselli trovata sul ‘gradino 0’ della scala che porta alla cantina.

Il piede della persona che la ha lasciata non era, in base alla traccia, poggiato, ma sospeso: per mantenere quella posizione il soggetto doveva per forza, secondo gli inquirenti, appoggiarsi al muro davanti: da lì l’impronta 33. Le due impronte sarebbero ‘perfettamente compatibili con le misurazioni’ antropometriche di Sempio. Le due impronte sarebbero collegate alla nuova traccia N1, una traccia lasciata dal tacco di una scarpa a tasselli sul ‘gradino 0’ della scala che porta alla cantina





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