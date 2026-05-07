Andrea Sempio notifica di chiusura indagini, richiesta di processo per l'omicidio di Garlasco

La procura di Pavia ha notificato agli avvocati di Andrea Sempio l'avviso di chiusura delle indagini preliminari della nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. L'atto, che prelude l'eventuale richiesta di processo, consentirà ai legali di accedere a tutti gli atti di indagine raccolti dai carabinieri del Nucleo investigativo dalla riapertura dell'inchiesta nei confronti del commesso di un negozio di telefonia di 38 anni.

La procura di Pavia ha notificato agli avvocati di Andrea Sempio l'avviso di chiusura delle indagini preliminari della nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. L'atto, che prelude l'eventuale richiesta di processo , consentirà ai legali di accedere a tutti gli atti di indagine raccolti dai carabinieri del Nucleo investigativo dalla riapertura dell'inchiesta nei confronti del commesso di un negozio di telefonia di 38 anni.

La chiusura delle indagini arriva all'indomani delle ultime attività istruttorie, tra cui l'interrogatorio di Sempio e l'audizione come testimone dell'amico Marco Poggi, fratello della ventiseienne uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli. Contestualmente la procura di Pavia, diretta da Fabio Napoleone, ha trasmesso alla procura generale della Corte di appello di Milano l'informativa con tutti gli elementi ritenuti utili a sostanziare un'istanza di revisione della condanna definitiva ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per il delitto.

La ricostruzione alternativa alle sentenze di condanna per Alberto Stasi non cambia rispetto all'invito a comparire per Sempio che mercoledì si è avvalso della facoltà di non rispondere: è accusato di omicidio volontario pluriaggravato da 'crudeltà' e 'motivi abietti' per aver ucciso Chiara Poggi in più fasi con 'almeno 12 colpi in preda all'odio causato dal rifiuto del suo approccio sessuale'. Nelle carte dell'inchiesta si registra la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi 'ostile' e alle prese con una 'costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio'.

Io capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi durante l'interrogatorio del 20 maggio 2025- però in questa situazione mi state influenzando (.... ) non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive .... omissis.... non riesco neanche a finire la frase. Per gli inquirenti nell'esame di Marco Poggi si registra una 'modificazione' del contenuto delle testimonianze rese nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima





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