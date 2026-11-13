Andrea Sempio processo: i Cappa potrebbero costituirsi parte civile

Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi valutano la costituzione di parte civile nel processo contro Andrea Sempio, a differenza dei genitori di Chiara Poggi che restano fermi sulla colpevolezza di Alberto Stasi.

Il procedimento penale contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si avvicina a una fase cruciale con la fissazione dell'udienza preliminare per il 25 febbraio. In questo scenario giuridico complesso, Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi, genitori delle vittime gemelle, hanno depositato le nomine come persone offese, aprendo la strada a una potenziale costituzione di parte civile nel processo contro l'indagato.

Cappa e Poggi scelgono la strategia legale

La scelta di Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi di essere indicati dalla Procura di Pavia tra le persone offese rappresenta un passo fondamentale che consente loro di partecipare attivamente al dibattito processuale. I due coniugi, insieme ai propri legali, analizzeranno attentamente gli atti del procedimento per decidere se formalizzare la costituzione di parte civile durante l'udienza fissata per il 25 febbraio. Questa mossa garantisce loro il diritto di seguire ogni fase del processo, anche qualora optassero per non costituirsi formalmente come parte civile, preservando una posizione di osservazione privilegiata rispetto agli sviluppi giudiziari.

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È importante sottolineare che le figlie di Ermanno Cappa e Maria Rosa Poggi non risultano attualmente indicate come persone offese negli atti depositati, concentrandosi la rappresentanza legale sui genitori. Questa distinzione non influenza il peso delle loro richieste legali ma definisce il quadro delle parti coinvolte nel merito della controversia penale contro Andrea Sempio. La decisione finale spettirà agli adulti e ai loro difensori, che valuteranno se l'interesse della famiglia delle gemelle Cappa richieda una presenza attiva e combattiva in aula contro l'indagato di 38 anni.

Contrapposizione con i genitori di Chiara Poggi

La strategia difensiva dei genitori delle gemelle Cappa si distingue nettamente dall'atteggiamento della famiglia della vittima principale. I genitori di Chiara Poggi hanno già annunciato con fermezza la decisione di non costituirsi parte civile contro Andrea Sempio, mantenendo una linea di condanna verso un altro soggetto. Per la famiglia Poggi, infatti, resta indiscussa la colpevolezza di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Garlasco.

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Questa divergenza di posizioni non è solo emotiva ma anche giuridica, come evidenziato dalle analisi della stampa specializzata che riportano la notizia. I genitori di Chiara ritengono che il procedimento contro Andrea Sempio non possa cancellare la certezza della condanna di Alberto Stasi. La loro esclusione dalla parte civile riflette la convinzione che la giustizia sia già stata fatta nei confronti dell'uomo detenuto, rendendo superfluo o controproducente un confronto processuale diretto con il nuovo indagato.

Gli indizi contro Andrea Sempio e la revisione Stasi

La Procura di Pavia ha ricostruito un quadro accusatorio articolato nella richiesta di rinvio a giudizio contro Andrea Sempio, citando oltre venti indizi a suo carico. Tra le prove esaminate figurano le presunte incongruenze emerse durante le tre telefonate effettuate dall'indagato all'abitazione dei Poggi, elemento considerato sospetto dagli inquirenti. Inoltre, il Dna rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi costituisce un reperto tecnico di particolare rilevanza, insieme alle impronte digitali trovate e ad alcuni elementi tratti dai video intimi, tutti materiali che il giudice dovrà valutare nel pieno rispetto della presunzione di innocenza.

Parallelamente a queste indagini, si muove il fronte della difesa di Alberto Stasi, che si prepara a depositare a Brescia la richiesta di revisione della condanna. Questa iniziativa legale potrebbe aprire un nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria, mettendo in discussione la stabilità della sentenza che ha sancito la colpevolezza di Stasi. La decisione del Tribunale di revisione potrebbe avere ripercussioni significative sull'intero assetto processuale, influenzando anche le dinamiche del procedimento contro Andrea Sempio.

La sovrapposizione tra l'indagine su Andrea Sempio e la possibile revisione del caso Stasi crea un contesto giudiziario particolarmente articolato. Ogni sviluppo in una delle due direzioni può alterare la percezione pubblica e legale degli eventi accaduti a Garlasco. I magistrati dovranno navigare con estrema cautela tra le nuove accuse e la sentenza già pronunciata, garantendo che ogni decisione sia basata esclusivamente sulle prove raccolte e sulle normative vigenti, senza pregiudizi legati alla cronaca sensazionalistica.