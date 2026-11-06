Andrea Sempio smentisce il buono postale da 85mila euro: i legali definiscono la notizia una gravissima fake news

I legali di Andrea Sempio confutano la versione delle Poste Italiane sulla presunta richiesta di un assegno da 85mila euro, definendo la vicenda una fake news senza fondamento legale.

Andrea Sempio e il suo team legale hanno rilasciato una posizione ufficiale categorica per smentire le recenti affermazioni secondo cui ci sarebbe un rapporto attivo tra il politico veneto e un buono postale del valore di 85.000 euro. La vicenda, che ha generato un ampio dibattito pubblico, è stata definita dalla difesa come una ricostruzione totalmente infondata e priva di qualsiasi riscontro giuridico. La posizione dei legali di Sempio, Catliotti e Taccia, chiarisce che non esiste alcun mandato, incarico o delega conferita all'avvocato Stefano Rossi dell'Associazione Italia di Roma.

La posizione ufficiale dei legali di Sempio

I professionisti che seguono Andrea Sempio hanno emanato una nota dettagliata per smontare la versione presentata dalla cronista e dalle testate giornalistiche che hanno diffuso la notizia. La difesa sostiene che l'operazione descritta nella stampa non ha mai avuto luogo e che non vi è stato alcun contatto o autorizzazione da parte del politico per la liquidazione dell'asserito buono postale. Si tratta di una "gravissima fake news" la cui diffusione, avvenuta senza alcuna concreta verifica, ha prodotto e continua a produrre effetti pregiudizievoli nei confronti di Andrea Sempio.

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La PEC di Stefano Rossi e le sue implicazioni legali

Al centro della polemica c'è una Posta Elettronica Certificata (PEC) inviata a Poste Italiane da un avvocato, Stefano Rossi. Nella comunicazione, inviata alla compagnia postale, si chiedeva il pagamento della somma entro 30 giorni, prospettando una causa legale per recuperare il denaro in caso di mancato soddisfacimento. Tuttavia, i legali di Sempio, Catliotti e Taccia, precisano che tale PEC non ha alcuna efficacia giuridica. L'atto è stato compiuto da un "falsus procurator", termine che indica una persona che agisce senza averne il diritto, e non è mai stato ratificato successivamente dal loro assistito.

Rifiuto di ogni delega e richiesta di chiarimenti

La difesa conferma che il loro assistito ha negato qualsiasi forma di autorizzazione all'avvocato Stefano Rossi per la gestione della questione finanziaria. L'Associazione Italia di Roma, di cui fa parte il professionista, è stata chiamata a spiegare pubblicamente i termini dell'accaduto. Catliotti e Taccia invitano l'avvocato Stefano Rossi e l'Associazione Italia di Roma a chiarire pubblicamente i termini dell'accaduto che li vede coinvolti. La mancata ratifica da parte di Andrea Sempio rende nullo qualsiasi atto compiuto in suo nome da soggetti terzi non autorizzati.

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Impatto mediatico e conseguenze per il politico veneto

La narrativa pubblicata sui media ha cercato di dipingere la situazione come una conferma della presunta assenza di fondi o difficoltà economiche della famiglia Sempio. La difesa contesta questa lettura, sottolineando che la diffusione di informazioni errate amplificate dalla stampa mira a danneggiare la reputazione del politico. Secondo i legali, la famiglia Sempio non è affatto sul lastrico come vorrebbero far credere i sostenitori della tesi del buono postale. L'obiettivo delle notizie è stato quello di creare un'opinione pubblica favorevole alla tesi dell'inerzia o dell'impossibilità di pagamento.

Le future azioni legali e il diritto di replica

Andrea Sempio si riserva ogni utile e possibile iniziativa, in ogni sede competente, nei confronti di coloro che risulteranno responsabili dell'ideazione e della diffusione della notizia. La decisione di intraprendere azioni legali è stata presa per tutelare l'onore e la reputazione del politico contro le accuse infondate. La difesa sta valutando rigorosamente tutte le strade legali disponibili per ottenere un risarcimento e la ritrattazione ufficiale delle dichiarazioni errate. La vicenda illustra come la disinformazione possa avere impatti concreti sulla vita professionale e personale di figure pubbliche, richiedendo risposte legali immediate e decise.