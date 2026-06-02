Andreas Muller compie 30 anni, la dolce dedica di Veronica Peparini

Il ballerino Andreas Muller festeggia il suo trentesimo compleanno con una lettera al se stesso del passato e la moglie Veronica Peparini gli dedica parole d'amore, sottolineando la forza del loro legame nonostante la differenza d'età e la vita familiare con le due figlie.

Andreas Muller festeggia i suoi trent'anni con un messaggio toccante da parte della moglie Veronica Peparini , che celebrano un amore forte nonostante la differenza d'età di 25 anni.

La coppia, con due figlie, è unita da un legame profondo che supera le critiche. Veronica descrive Andreas come coraggioso e curioso, un padre presente e amato dalle bambine. Anche Andreas scrive una lettera al se stesso bambino, riflettendo sul percorso compiuto e sui traguardi raggiunti, promettendo di realizzare ancora molti progetti insieme. La celebrazione è intima ma significativa, all'insegna della tenerezza e della gratitudine per il tempo passato e futuro





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