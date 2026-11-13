Andreasi Stampi ostaggio della crisi: 12 operai senza lavoro e la protesta Fiom Cgil

Crisi alla Andreasi Stampi di Ostiglia: 12 dipendenti bloccati dal 9 novembre. La Fiom Cgil e il Comune chiedono interventi urgenti per la cassa integrazione.

La storia lavorativa degli operai dell'azienda metalmeccanica Andreasi Stampi situata ad Ostiglia, provincia di Mantova, ha subìto un'interruzione improvvisa e traumatica lo scorso 9 novembre. Tornando al lavoro con la routine quotidiana, i dipendenti si sono trovati davanti il cancello aziendale sbarrato e un cartello che comunicava, in modo netto e definitivo, la dicitura "Assenti per mancanza di lavoro". Questa inaspettata chiusura ha rappresentato una doccia fredda per i collaboratori di una realtà produttiva storica, fondata nel lontano 1963, che da decenni rappresenta un punto di riferimento nel territorio mantovano per la costruzione di stampi specializzati.

La protesta Fiom Cgil sulla mancata comunicazione

Il sindacato Fiom Cgil ha denunciato con fermezza la dinamica degli eventi, evidenziando come almeno 12 operai siano rimasti definitivamente senza posto di lavoro. Secondo l'associazione sindacale, la gestione della crisi da parte della dirigenza aziendale è risultata incomprensibile per diverse ragioni procedurali. Ruggero Nalin, segretario della Fiom Cgil di Mantova, ha dichiarato che, sebbene la crisi d'impresa sia un fenomeno purtroppo normale nell'attuale contesto economico, la totale assenza di informazione verso i lavoratori e le organizzazioni sindacali costituisce una grave irregolarità. La mancata apertura della procedura di cassa integrazione, strumento fondamentale per garantire risorse economiche ai dipendenti e respiro alla gestione aziendale, è stata particolarmente critica nel determinare questo stato di abbandono.

Also read Casa, al 2050 per 3,7 milioni di famiglie alloggi troppo cari o nel posto sbagliato

Intervento politico e solidarietà dal Comune di Ostiglia

La gravità della situazione ha attirato immediatamente l'attenzione delle istituzioni locali, portando all'azione politica il consigliere di minoranza del Consiglio comunale di Ostiglia, Alessandro Incorvaia. Non appena venne a conoscenza della chiusura improvvisa e della situazione di vulnerabilità in cui si sono trovati i lavoratori, Incorvaia ha protocollato una lettera formale indirizzata al sindaco di Ostiglia. Nella missiva, l'esponente politico ha espresso piena solidarietà e vicinanza ai dipendenti della Andreasi Stampi, auspicando un dialogo costruttivo che possa nascere tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali per mitigare l'impatto negativo.

Il consigliere comunale ha sottolineato con forza come non sia giusto che siano costantemente i lavoratori e le loro famiglie a pagare il prezzo più alto delle difficoltà economiche di un'impresa. La fiducia riposta nel ruolo del sindacato è assoluta, ma si richiede anche un intervento attivo della politica locale per tutelare i diritti fondamentali dei cittadini lavoratori. L'obiettivo dichiarato è prevenire che la crisi aziendale si traduca in un'emergenza sociale per le famiglie coinvolte, cercando soluzioni che bilancino le esigenze produttive con la protezione del reddito e della dignità dei dipendenti.

Advertisement

Storia industriale e specializzazione tecnica della realtà aziendale

La Andreasi Stampi è un'azienda metalmeccanica di lunga tradizione, specializzata nella progettazione e nella costruzione di stampi destinati all'industria del vetro. Sul suo sito ufficiale, l'azienda descrive un percorso evolutivo iniziato dalla sua fondazione, durante il quale le esigenze di mercato, le tecnologie disponibili e il grado di automazione dei mezzi produttivi sono cambiati radicalmente. La struttura ha risposto a questa trasformazione adattando i metodi di progettazione, costruzione e utilizzo degli stampi, consolidando una competenza tecnica acquisita in cinquant'anni di attività operativa continua.

Oggi l'azienda si posiziona come un attore capace di progetta e costruire stampi per vetro utilizzando la tecnologia più avanzata sul mercato. Questa sfida tecnologica non è stata affrontata esclusivamente tramite l'ausilio di macchine performanti, ma anche attraverso il contributo strategico delle persone giuste. L'azienda si definisce ancora rigorosamente a conduzione familiare, affermando che all'interno del suo tessuto organizzativo le persone costituiscono il fattore principale di sviluppo e innovazione, superando la semplice logica della produzione meccanica per abbracciare una visione più umana e integrata del valore aziendale.