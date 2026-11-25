Il governatore Andrei Chibis di Murmansk è in custodia cautelare per corruzione. Indagine su 1,039 mld rubli malversati e il progetto strategico Rotta del Mare del Nord.

Il governatore della regione russa di Murmansk, Andrei Chibis, è stato ufficialmente arrestato e collocato in custodia cautelare per un periodo di due mesi. La decisione è stata presa mercoledì da un tribunale di Mosca nel quadro di un'importante indagine per corruzione che sta scuotendo l'amministrazione regionale russa.

Primo Funzionario Regionale Arrestato Durante la Guerra

Andrei Chibis rappresenta la prima autorità regionale in carica ad essere arrestate con accuse di corruzione dall'inizio della guerra della Russia in Ucraina. Questo caso acquisisce una rilevanza particolare poiché Murmansk costituisce il più grande porto artico della Russia ed è la sede della sua Flotta del Nord, elementi di vitale importanza strategica per il paese.

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La regione sta inoltre assumendo un ruolo sempre più cruciale nelle esportazioni di cereali russe. Questo incremento di importanza commerciale è dovuto alle ostilità in corso nel mar Nero e alle crescenti tensioni geopolitiche nella regione del mar Baltico, che hanno spostato l'asse logistico verso l'alto Artico.

Dettagli dell'Indagine sulle Malversazioni Finanziarie

Secondo quanto annunciato dal Ministero dell'Interno lunedì, Chibis è sospettato di frode e appropriazione indebita su scala particolarmente ampia. Le autorità hanno specificato che erano stati sottratti oltre 39 milioni di rubli, pari a 478.000 dollari, dal ministero regionale delle opere pubbliche. Inoltre, sono stati rubati oltre 1 miliardo di rubli dal ministero regionale dei trasporti.

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I fondi destinati ai trasporti erano stati espressamente stanziati per la ricostruzione di un'autostrada strategica che collega le città di Apatity e Kirovsk. Questa area geografica riveste grande importanza economica perché è il sito dove il produttore di fertilizzanti PhosAgro gestisce diverse miniere, rendendo la viabilità fondamentale per le attività industriali locali.

Impatto sulla Rotta del Mare del Nord e Posizioni Ufficiali

Andrei Chibis era strettamente coinvolto nei lavori relativi alla Rotta del Mare del Nord, un ambizioso progetto promosso dal presidente Vladimir Putin. L'iniziativa mira a potenziare il commercio con l'Asia lungo un corridoio artico che Mosco spera diventi sempre più navigabile man mano che l'innalzamento delle temperature scioglie i ghiacci marini.

Una flotta di rompighiaccio, essenziale per garantire la percorribilità della rotta, ha la sua base principale proprio a Murmansk. Il Cremlino ha declinato qualsiasi commento ufficiale sul caso in corso, mentre il presidente Putin ha emanato un decreto mercoledì per revocare ufficialmente i poteri del governatore arrestato.

Accuse di Corruzione e Prossimi Passi Procedurali

Oltre alle accuse di malversazione finanziaria, gli investigatori stanno esaminando presunte transazioni valutarie illegali attivate dall'ex governatore. Il quotidiano economico russo Kommersant ha riferito che Chibis sarebbe sospettato di aver accettato una tangente in natura sotto forma di una barca, dettaglio che aggiunge complessità alla natura del reato.

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Reuters non è riuscito a contattare direttamente Andrei Chibis, il quale continua a negare tutte le accuse a suo carico. Tuttavia, le immagini trasmesse dall'aula del tribunale lo hanno mostrato mentre si trovava nel box di vetro riservato agli imputati, mentre rivolgeva un segno del cuore alla sua figlia presente in aula. L'udienza di mercoledì ha confermato la permanenza in custodia cautelare per i prossimi due mesi, dando inizio a una fase cruciale per le indagini in corso.