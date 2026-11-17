Il premier lettone Andris Kulbergs svela la nuova maggioranza per martedì, puntando su crescita privata e riduzione della burocrazia pubblica.

Il primo ministro lettone Andris Kulbergs ha ufficialmente presentato la composizione della sua nuova coalizione di governo alla vigilia della seduta parlamentare fissata per martedì, 17 novembre 2026. In una conferenza stampa tenutasi a Riga, il capo del governo ha delineato le priorità strategiche del nuovo esecutivo, mettendo in luce un piano ambizioso finalizzato alla stimolazione della crescita economica privata e alla significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici. Questa mossa politica arriva a pochi giorni dal voto di fiducia che sancirà la legittimazione del nuovo governo davanti all'assemblea nazionale.

I risultati elettorali della Lista Unita

La formazione politica guida del premier Andris Kulbergs, denominata Lista Unita, ha ottenuto un risultato storico nelle recenti elezioni parlamentari. Il schieramento centrista, con un marcato orientamento filo-ucraino, ha raccolto il 35,3% dei voti. Questo dato rappresenta la percentuale più elevata mai ottenuta da un singolo gruppo politico dall'anno dell'indipendenza della Lettonia nel 1991, segnando un nuovo punto di riferimento nella vita politica del paese.

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Per formare il governo, la Lista Unita ha stretto un'alleanza con l'Alleanza Nazionale, un partito di orientamento nazionalista. La somma dei seggi attribuiti a queste due formazioni assicura una solida maggioranza in parlamento. Il nuovo cabinet proposedo conta di disporre di 51 seggi su un totale di 100, garantendo al premier Andris Kulbergs la necessaria stabilità numerica per superare il voto di fiducia previsto per la giornata di martedì.

Struttura del governo e nomine chiave

La lista dei ministri presentata dal premier Andris Kulbergs riflette un approccio pragmatico che mescola figure di spicco della politica con esperti tecnici. L'esecutivo si configura come una combinazione equilibrata di nomine politiche e technocrati, disegnata per garantire competenza amministrativa e rappresentanza parlamentare. Questa struttura mira a migliorare l'efficienza dello stato e a rispondere alle esigenze di modernizzazione amministrativa.

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Una delle nomine più rilevanti riguarda il Ministero degli Esteri. Il diplomatico di carriera Girts Jaunzems, già ambasciatore dell'Uzbekistan, è stato selezionato per sostituire Baiba Braze. Questa variazione al vertice del dicastero segue l'uscita di scena del partito Nuova Unità di Baiba Braze, che non parteciperà più alla coalizione di governo. Girts Jaunzems porta con sé una vasta esperienza internazionale che dovrebbe orientare la politica estera lettone.

Le promesse economiche e il contesto politico

Andris Kulbergs, uomo d'affari di professione e pilota amatoriale di rally, è salito alla carica di primo ministro a maggio del 2026. La sua ascesa al potere è avvenuta dopo il crollo della precedente coalizione, avvenuta a causa della gestione controversa di incidenti che hanno coinvolto droni militari ucraini vaganti, i quali sono entrati nello spazio aereo lettiano senza essere rilevati. Il nuovo premier intende correggere questa direzione, puntando sulla stabilità e sulla sicurezza.

Un pilastro fondamentale del programma di Andris Kulbergs è il rilancio dell'economia lettiana. Da oltre un decennio, l'economia nazionale registra risultati di performance inferiori rispetto ai paesi baltici vicini. Per invertire questa tendenza, il premier ha promesso di migliorare la governance pubblica, ridurre la burocrazia e tagliare la spesa pubblica. Durante la conferenza stampa, Andris Kulbergs ha dichiarato esplicitamente che sono state trascurate le questioni economiche, che devono ora diventare il fulcro dell'azione di governo per attrarre investimenti esteri.

Analisi politica e sfide future

Sebbene i partiti filorussi abbiano registrato un aumento della propria rappresentanza nelle aule parlamentari, gli analisti politici sostengono che tali forze rimarranno marginalizzate. Non è previsto che i partiti filorussi possano influenzare le politiche governative o il programma della maggioranza. La scena politica lettiana si configura quindi come una competizione tra la coalizione di centro-destra e le forze di opposizione, con la maggioranza che mantiene il controllo esclusivo sull'agenda legislativa.

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La sfida per il premier Andris Kulbergs si presenta comunque ardua. Nessun governo lettiano è mai riuscito a portare a termine un intero mandato parlamentare, creando un precedente storico di instabilità esecutiva. Andris Kulbergs dovrà affrontare una battaglia difficile per mantenere unita la Lista Unita, descritta come un'alleanza informale composta da piccoli partiti politici e indipendenti. La capacità di Andris Kulbergs di gestire le diversità interne della coalizione sarà determinante per la sopravvivenza del suo mandato e per l'attuazione delle riforme economiche promesse.