La Società Italiana di Andrologia sfata i miti sui cibi afrodisiaci. StudioUniversità Campania: 31% di miglioramento con dieta ipocalorica e sport per la disfunzione erettile.

La Società Italiana di Andrologia, guidata dal presidente Alessandro Palmieri, ha rilasciato nuove indicazioni fondamentali per la salute sessuale maschile, sfatando definitivamente la credenza popolare nell'esistenza di specifici cibi afrodisiaci capaci di curare i deficit eretili o aumentare il desiderio. L'organizzazione medica sottolinea che la salute, inclusa quella sessuale, dipende primariamente da una dieta equilibrata e da uno stile di vita sano, piuttosto che dall'assunzione di alimenti specifici con proprietà magiche.

Scuola di Andrologia: i falsi miti sui cibi afrodisiaci

Gli esperti della Società Italiana di Andrologia mettono in guardia i cittadini contro le bufale alimentari, spiegando che quando la dieta è sbilanciata, i primi segnali di allarme arrivano proprio dalla sfera sessuale. Nonostante questa evidenza, molti continuano a credere in rimedi miracolosi come ostriche, peperoncino e cioccolato, che l'associazione definisce privi di efficacia nel migliorare le prestazioni sessuali o curare le disfunzioni. Alessandro Palmieri chiarisce che non esistono alimenti in grado di funzionare come farmaci immediati per i problemi intimi.

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Un altro mito molto radicato nell'immaginario collettivo riguarda il consumo di carne rossa e, in particolare, la bistecca, che viene spesso associata all'aumento del testosterone. Gli andrologi smentiscono questa teoria, spiegando che l'idea che un consumo elevato di carne rossa potenzii la virilità è scientificamente infondata. Al contrario, un'eccessiva assunzione di grassi saturi e carni lavorate danneggia l'endotelio vascolare, ostacolando proprio l'afflusso di sangue necessario per un'erezione corretta e sostenibile nel tempo.

Dati Università della Campania: efficacia della dieta e sport

Le evidenze scientifiche internazionali confermano quanto le abitudini alimentari incidano sulla sfera riproduttiva e sessuale. Uno studio specifico condotto dall'università degli Studi della Campania su uomini obesi affetti da disfunzione erettile ha fornito dati precisi e misurabili: seguendo per 2 anni una dieta ipocalorica associata a regolare attività fisica, quasi 1 uomo su 3, corrispondente al 31% del campione, ha recuperato una funzione erettile nella norma. Questi risultati dimostrano che l'impegno a tavola e il movimento fisico sono strumenti terapeutici potenti e verificati.

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La ricerca condotta dall'ateneo campano evidenzia l'importanza della costanza nel seguire protocolli alimentari salutari e nell'attivazione motoria regolare. Non si tratta di interventi temporanei, ma di un cambiamento duraturo delle abitudini quotidiane. Il dato del 31% di recupero funzionale rappresenta una prova tangibile che la gestione del peso corporeo e l'alimentazione controllata possono invertire o migliorare significativamente le condizioni di salute maschile, offrendo una valida alternativa o complemento ad altri trattamenti.

Oltre il testosterone: i danni di alcol e grassi saturi

Oltre alla carne rossa, anche l'alcol rappresenta un fattore di rischio significativo per la salute sessuale se consumato in eccesso. Sebbene le bevande alcoliche possano ridurre temporaneamente i freni inibitori, creando una falsa sensazione di maggiore disponibilità sessuale, il consumo smodato danneggia i vasi sanguigni e abbassa la produzione di testosterone. Questo effetto negativo sui vasi e sugli ormoni compromette la fisiologia dell'erezione, rendendo l'astinenza o la moderazione essenziali per preservare la vitalità sessuale a lungo termine.

La Società Italiana di Andrologia elenca quindi otto comportamenti corretti da seguire a tavola per riacquistare vigore e salute. Tra le raccomandazioni principali vi è il consumo di alimenti ricchi di flavonoidi, come i frutti di bosco, gli agrumi e la frutta di stagione, che contribuiscono a migliorare la circolazione sanguigna. Inoltre, si consiglia di aggiungere quotidianamente una manciata di frutta secca, specificando noci, mandorle e nocciole, per fornire all'organismo nutrienti essenziali che supportano la salute vascolare e ormonale.