Andy Burnham conquista il Parlamento e apre la strada a una sfida alla leadership di Keir Starmer

Il sindaco di Greater Manchester, Andy Burnham, vince il seggio di Makerfield, creando le condizioni per un possibile confronto con il primo ministro Keir Starmer all'interno del Partito Laburista, in un contesto di scarsa popolarità del governo.

Il sindaco laburista di Greater Manchester, Andy Burnham , ha conquistato un seggio al Parlamento britannico nelle elezioni suppletive di Makerfield, aprendo così la via a una potenziale sfida al primo ministro Keir Starmer .

La vittoria, registrata venerdì 18 giugno 2026, è stata accolta con grande entusiasmo dai sostenitori radunati nella città di Wigan, dove Burnham ha pronunciato un discorso di ringraziamento che ha definito il risultato "l'ultima occasione per cambiare" e ha ammonito che non ci sarà "una seconda possibilità". Con 24.927 voti, il candidato del Partito Laburista ha superato di gran lunga il rappresentante del partito populista Reform UK di Nigel Farage, che ne ha totalizzati 15.696.

Il risultato, evidente dimostrazione di una forte affermazione del Nord, ha già spinto gli osservatori a definire queste elezioni le più decisive a livello locale degli ultimi sessant'anni. La conseguenza immediata di tale successo è la possibilità, per Burnburn, di avviare o di partecipare attivamente a un concorso per la leadership del partito laburista.

Secondo le regole interne, sarebbe necessario che il 20% dei membri della Camera dei Comuni, ovvero 81 parlamentari, dichiarassero il loro sostegno ad un unico candidato per innescare una sfida formale. Attualmente diversi membri di spicco del Partito Laburista hanno espresso il desiderio di vedere Starmer dimettersi, soprattutto dopo il pesante calo di popolarità del premier, uno dei più bassi nella storia recente del Regno Unito.

Le recenti dimissioni di figure di spicco come il ministro della Difesa e quello della Salute hanno ulteriormente indebolito la sua posizione, mentre le persistentI critiche verso le sue politiche hanno alimentato un clima di insoddisfazione all'interno del partito. Burnburn, 56 anni, è noto per la sua lunga carriera politica e per le posizioni nette a favore della nazionalizzazione dei servizi pubblici essenziali e contro quello che definisce "quattro decenni di economia neoliberista fallimentare".

I sondaggi mostrano che, tra i membri del Partito Laburista, è il politico più popolare, con la maggioranza pronta a sostenerlo in una eventuale gara di leadership durata diversi mesi. Altri esponenti, come l'ex ministro della Salute Wes Streeting, hanno già avanzato la loro intenzione di lanciare una sfida, a meno che Starmer non annunci tempestivamente il suo ritiro.

Nel frattempo, il premier ha dichiarato la sua disponibilità a confrontarsi in qualsiasi concorso di leadership, avvertendo però della possibilità di un "caos" dovuto a una lotta interna intensa e divisiva. La scena politica britannica si trova dunque a un bivio cruciale, con l'esito della prossima sfida di leadership che potrebbe determinare il futuro orientamento del Partito Laburista e, di conseguenza, la direzione politica del Regno Unito nei prossimi anni





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