Andy Burnham conquista un seggio in Parlamento e si prepara a sfidare Keir Starmer

Il sindaco di Greater Manchester, Andy Burnham, ha vinto un seggio in Parlamento, un passo importante verso la sua ambizione di sostituire Keir Starmer come leader del Partito Laburista e primo ministro britannico. Con circa un quarto dei parlamentari di Starmer che hanno chiesto le dimissioni del primo ministro, Burnham è il favorito per sostituire Starmer, ma alcuni dei suoi sostenitori sono divisi su come e quando sfidare il primo ministro.

Il sindaco di Greater Manchester, Andy Burnham , ha conquistato un seggio in Parlamento venerdì, un passo fondamentale verso la realizzazione della sua ambizione di sostituire il collega di partito Keir Starmer come leader del Partito Laburista e primo ministro britannico.

Circa un quarto dei parlamentari di Starmer ha esortato il primo ministro a dimettersi da quando, il mese scorso, il suo Partito Laburista ha subito le più pesanti sconfitte alle elezioni locali mai registrate da un partito di governo negli ultimi oltre trent'anni. Burnham ha dichiarato che si candiderà in qualsiasi corsa alla leadership ed è il favorito per sostituire Starmer.

Tuttavia, alcuni dei suoi sostenitori sono divisi su come e quando sfidare il primo ministro





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