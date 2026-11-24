Andy Burnham esclude un nuovo referendum Brexit entro tre anni, ma apre alla riavvicinamento con Bruxelles per salvare l'economia britannica e ridurre i costi.

Il primo ministro britannico Andy Burnham ha chiarito con assoluta fermezza che il Regno Unito non può tornare in Europa senza un mandato popolare esplicito. In un intervento trasmesso dalla Camera dei Comuni dopo gli incontri svolti a Bruxelles, ha dichiarato che qualsiasi ritorno nell' Unione Europea è impensabile senza un referendum, escludendo categoricamente decisioni definitive prima delle prossime elezioni generali, previste tra tre anni. La posizione del leader del Labour stabilisce un confine netto tra la volontà di riorientare la politica estera e il rispetto della sovranità democratica degli elettori.

Nessun Referendum Prima Delle Prossime Elezioni

Andy Burnham ha sottolineato che al momento non propone di ripetere un referendum, affermando di non avere né un'opinione fissa né una destinazione prestabilita per la nazione. Nonostante il premier abbia un'ambizione ardita di svelare nei prossimi mesi un piano per riavvicinarsi all'Ue, incluso il possibile rientro, il processo di uscita ha richiesto un decennio di trattative complesse. È quindi plausibile immaginare tempi altrettanto lunghi e procedure analogamente intricate per un nuovo ingresso, dato che le porte dell'Unione Europea non sono girevoli e non si fanno sconti, come dimostra la difficile negoziazione attuale.

Also read Coca-Cola nel mirino dell’Ue per concorrenza sleale: perché Bruxelles ha aperto un’indagine

Il Fallimento Brexit e La Sfida Economica

La riflessione del governo britannico parte dal dato fattuale del fallimento della Brexit, un concetto che continua a negare equivale a perseverare nell'errore economico. Andy Burnham, che giovedì ha ospitato il principe William nella sua prima visita ufficiale a Downing Street, ha dichiarato di non essere un primo ministro ancorato al passato. Il piano di reindustrializzazione e crescita, programmato per dicembre, dipende strettamente dal riavvicinamento all'Europa per far ripartire l'economia, ridurre il costo della vita per i cittadini e abbassare le bollette energetiche.

Advertisement

Stakeholder e Le Opinioni Pubbliche Divide

A ricordare i limiti politici del riavvicinamento è il leader di Reform Uk, Nigel Farage, il quale sostiene che deludere per le modalità di attuazione della Brexit non significa che gli elettori voteranno per rientrare nell'Unione Europea. Farage, che si definisce ancora il partito della Brexit, sembra trovare nuova linfa grazie alle mosse di Burnham, poiché riaprire un argomento così caro può fargli recuperare terreno elettorale. La società britannica rimane spaccata sulla scelta fatta dieci anni fa, e i partiti populisti come Reform Uk sono pronti a capitalizzare consensi su questa polarizzazione, anche se il 58% della popolazione considera la Brexit un passo falso e il 63% lo vede come un fallimento.

Ostacoli Concreti e Prospettive Future

Le intenzioni di Andy Burnham si scontrano con ostacoli concreti, come l'accordo della scorsa settimana che si è arenato sulle tasse degli studenti universitari. Mentre l'Ue richiede che gli studenti europei siano equiparati ai colleghi britannici, pagando circa 9.800 sterline, il Regno Unito teme un buco finanziario di 570 milioni di sterline per le università. Nonostante questi problemi, gli accordi su beni alimentari e agricoltura entreranno in vigore dal 2028 come pattuito, e entrambi i lati sostengono che questo dettaglio non farà saltare il banco, pur essendo necessario risolverlo per instaurare un rapporto costruttivo.