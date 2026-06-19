Andy Burnham: il sindaco di Manchester punta a scalzare Keir Starmer alla guida del Partito laburista

Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, punta a scalzare Keir Starmer alla guida del Partito laburista e del governo del Regno Unito. Dopo la vittoria alle elezioni suppletive di Makerfield, Burnham è diventato il favorito per diventare il nuovo leader del Labour. Il suo obiettivo è di generare ricchezza per tutti i cittadini e di porre fine al neoliberismo e alla teoria economica dello sgocciolamento.

Al numero 10 di Downing Street potrebbe esserci presto un nuovo inquilino, anche se quello che oggi abita la residenza del primo ministro britannico non ha alcuna voglia di fare gli scatoloni.

Andy Burnham, sindaco della Great Manchester, punta a scalzare Keir Starmer alla guida del Partito laburista e soprattutto del governo del Regno Unito. Il primo step non era scontato, ma Burnham lo supera senza troppi patemi d'animo: alle suppletive di Makerfield ottiene il 55% delle preferenze contro il 35% del candidato di Reform Uk di Nigel Farage, ben lontano dal Labour anche aggiungendo il 7% conquistato dalla destra estrema di Restore Britain di Rupert Lowe.

Battere l'estrema destra è il biglietto da visita di Andy Burnham. Una boccata d'ossigeno per i laburisti, da troppo tempo abituati alla sconfitta alle urne. Da quando sono tornati a Downing Street hanno dilapidato il consenso, anche a causa degli scandali interni alla cerchia del premier che hanno accompagnato la vita del governo laburista. Keir Starmer continua a resistere.

Il massimo che intende offrire a Burnham è un ruolo centrale nel governo, ma non il suo posto. Non credo che ci debba essere una sfida. Ma se ci sarà, intendo combattere, è il mantra degli ultimi giorni. Concetto ribadito anche dopo il successo laburista a Makerfield: Non mi tiro indietro: se c'è una competizione, mi candiderò.

Non è quello che sperava Burnham, il Re del Nord chiede un passaggio di consegne pacifico, senza lotte intestine controproducenti al paese e al partito. Per molti è solo una questione di tempo prima che Burnham entri a Downing Street. Forse qualche giorno, più probabile qualche settimana, difficilmente si andrà avanti per mesi. La via più veloce è che Starmer riconosca che il suo treno è al capolinea.

Magari chiedendo di posticipare il suo addio di circa un mese, così da regalarsi un ultimo ballo al vertice Nato del 7-8 luglio. In caso di dimissioni, il comitato esecutivo nazionale del Labour fissa un calendario per la votazione necessaria a incoronare Burnham nel giro di poco. Starmer però non vuole fare il passo indietro, resiste alle pressioni dentro e fuori l'esecutivo.

Il regolamento interno prevede che chiunque voglia sfidare la leadership debba ottenere il sostegno di almeno un quinto dei parlamentari - e quindi 81 membri - e del 5% di tutte le sezioni locali o di 3 gruppi alleati al partito, di cui minimo 2 sindacati. Burnham non dovrebbe avere problemi a ottenere il loro appoggio. Dipende però da chi si farà avanti. L'ex segretario alla Salute, Wes Streeting, sembrava intenzionato a candidarsi.

Ma deve capire se ne valga la pena, visto che ormai il partito si è compattato attorno al sindaco di Manchester. Se sarà guerra aperta, con Starmer a difesa del suo posto e nuovi candidati oltre a Burnham, la questione si complicherebbe. A decidere saranno gli iscritti al Labour, con tempi inevitabilmente più lunghi. La scelta è quasi imposta.

Per i sondaggisti, basta la suggestione di avere Burnham come guida a far guadagnare al Labour 6 punti percentuali. Uno scenario che riporterebbe il partito a ridosso di Reform Uk, primo nelle intenzioni di voto, riaprendo la partita in vista delle elezioni generali. Le elezioni suppletive di Makerfield avevano un doppio significato per Burnham: vincere per puntare a Downing Street e dimostrare che l'estrema destra è battibile.

L'aver riportato quasi il 60% degli elettori al seggio, dove ottiene 9mila preferenze superando di 20 punti il candidato di Reform, aumenta inevitabilmente la sua credibilità. Il risultato, afferma Burnham dopo la vittoria, potrebbe rappresentare una svolta che testimonia come le persone abbiano votato per il cambiamento, per dare più potere al nord e a tutti coloro che sono stati dimenticati da Westminster.

La ricetta che Burnham intende portare a Londra è la stessa che ha adottato nella Great Manchester durante gli ultimi anni. Più che un'idea precisa, il manchesterismo è una filosofia politica. Nella regione del nord della Gran Bretagna è stata tramutata in maggiori servizi pubblici, attirando investimenti che hanno trainato l'economia locale. Il ritmo della sua crescita è ben al di sopra della media nazionale, una vittoria doppia visto la stagnazione in cui viveva.

Per Burnham però non c'è una formula fissa. L'importante è generare ricchezza per tutti i cittadini. Il manchesterimo segna piuttosto la fine del neoliberismo e della teoria economica dello sgocciolamento: non è del tutto vero che concedere più benefici alle fasce più agiate porti a un miglioramento generale della comunità





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