Andy Burnham non indirà elezioni anticipate se diverrà premier, dice il suo portavoce

Il sindaco di Greater Manchester Andy Burnham non convocherà elezioni nazionali anticipate nel caso in cui dovesse sostituire Keir Starmer come primo ministro, secondo quanto affermato dal suo portavoce. Burnham sta cercando di tornare in parlamento candidandosi per un seggio vacante, aprendo la strada a una possibile sfida alla leadership laburista dopo i recenti insuccessi elettorali di Starmer.

Il sindaco di Greater Manchester Andy Burnham , figura di spicco del Partito Laburista britannico, si trova al centro di un dibattito politico interno dopo le dimissioni del deputato Josh Simons per Makerfield.

Simons ha rassegnato le dimissioni dalla Camera dei Comuni in una mossa strategicamente calcolata per consentire a Burnham di candidarsi in un'elezione suppletiva e tornare così in parlamento. L'obiettivo di Burnham sarebbe quello di cercare di sfidare la leadership di Keir Starmer, attuale leader del partito e primo ministro, la cui posizione è stata indebolita dai risultati deludenti nelle recenti elezioni locali e da una serie di decisioni controverse.

Tuttavia, il portavoce di Burnham ha dichiarato che, nel caso in cui dovesse effettivamente diventare primo ministro, non ha alcuna intenzione di indire elezioni nazionali anticipate. La prossima elezione parlamentare britannica è prevista per il 2029, ma c'è speculazioni su una possibile uscita anticipata qualora Burnham riuscisse a rovesciare Starmer. La notizia è stata inizialmente riportata dal quotidiano The Sun, che aveva suggerito la possibilità di un voto anticipato, ipotesi ora smentita dallo staff del sindaco di Manchester.

Burnham, già candidato alla leadership laburista in passato, gode di una forte base di consenso nel nord dell'Inghilterra e la sua eventuale incoronazione come leader rappresenterebbe un cambiamento significativo nella direzione del partito, spostando l'asse più a sinistra e mettendo in discussione le politiche moderate di Starmer. La corsa per il seggio di Makerfield è vista come un primo passo cruciale per il suo rientro a Westminster, anche se non è ancora chiaro se intende realmente lanciare la sfida o stia solo valutando le proprie opzioni.

Nel frattempo, Starmer cerca di rassicurare i membri del partito e l'opinione pubblica dopo una serie di battute d'arresto che hanno messo in luce le divisioni interne e la crescente insoddisfazione tra l'elettorato tradizionale laburista. Il panorama politico britannico rimane quindi fluido, con l'equilibrio di potere che potrebbe spostarsi rapidamente a seconda delle mosse di Burnham e della reazione dei sindacati e delle correnti interne al partito





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