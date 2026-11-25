Andy Taylor, cofondatore e chitarrista dei Duran Duran, è morto a 65 anni a Los Angeles il 25 novembre. La famiglia e il gruppo condividono il dolore per la scomparsa del musicista.

Andy Taylor, chitarrista e autore di canzoni per il leggendario gruppo pop-rock britannico Duran Duran, è deceduto lunedì all'età di 65 anni. La notizia è stata confermata ufficialmente mercoledì da una dichiarazione congiunta rilasciata dalla sua famiglia e dai suoi ex compagni di band, aprendo un nuovo capitolo di lutto per la scena musicale internazionale. Taylor, figura chiave nel plasmare il sound synth-pop degli anni Ottanta, ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica contemporanea, segnando un'epoca definita dal suo talento tecnico e dalla sua presenza scenica inconfondibile.

La lotta contro il cancro metastatico

Il musicista ha perso la battaglia contro il cancro alla prostata in stadio metastatico, una malattia che gli è stata diagnosticata nel 2018. La causa del decesso, specificata dettagliatamente nel comunicato, evidenzia il percorso lungo e difficile affrontato dall'artista negli ultimi anni. Taylor ha condiviso con il pubblico e con i colleghi la sua esperienza, mantenendo una posizione di trasparenza riguardo alla sua salute, un aspetto che i suoi cari hanno sottolineato come parte integrante della sua eredità umana oltre che artistica.

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Un tributo dalla famiglia e dai Duran Duran

La dichiarazione ufficiale si è divisa in due parti distinte, riflettendo le prospettive di chi gli era più vicino e di chi ha condiviso il palco con lui. Tracy Wilson-Taylor, moglie del defunto chitarrista, ha parlato a nome della famiglia descrivendo Andy non solo come un brillante strumentista per il mondo, ma soprattutto come un marito meraviglioso, un padre amorevole e il nonno più orgoglioso. Questa visione intima contrasta con l'immagine pubblica, offrendo un ritratto più profondo della persona dietro l'icona rock. I membri rimasti nel gruppo, Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor, hanno ricordato che Andy era presente sin dall'inizio della loro storia, arrivando a Birmingham dal Nord-Est con una chitarra e una fede incrollabile nel potenziale del progetto.

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Dalle origini nel Northumberland al successo globale

Andy Taylor, nato nel 1961 a Tynemouth e cresciuto a Cullercoats nel Northumberland, ha iniziato a studiare la chitarra all'età di undici anni. La sua passione lo ha portato ad abbandonare la scuola per intraprendere tour in Inghilterra e Europa con diverse band, un'esperienza che ha affinato le sue capacità prima dell'ingresso nei Duran Duran nel 1980. La formazione britannica ha firmato un contratto con la EMI Records e ha pubblicato il primo album, intitolato "Duran Duran", nel 1981. Sebbene l'opera abbia ottenuto successo nel Regno Unito, è stato l'album del 1982, "Rio", a portargli la fama globale, trasformando il gruppo in un fenomeno internazionale con hit come "Hungry Like the Wolf" e "Girls on Film", brani co-scritti dallo stesso Taylor.

Una carriera solista e un'eredità duratura

Oltre al lavoro con la band principale, Taylor ha sviluppato una carriera da solista, pubblicando il suo primo album in studio "Thunder" nel 1987, dimostrando la sua versatilità artistica. È stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento che certifica il suo impatto duraturo sulla cultura musicale. La scomparsa di Andy Taylor, che lasciava dietro di sé quattro figli avuti con Tracy Wilson-Taylor, segna la fine di un'era per il pop rock. Il suo stile unico, caratterizzato da un ardore e una spavalderia indelibili, continuerà a influenzare le generazioni future di musicisti, ricordando come la sua visione iniziale sia diventata realtà attraverso il coraggio con cui ha affrontato le sfide della vita e della malattia.