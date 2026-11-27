Jack Harrick perde l'anello di fidanzamento con diamante da 4 carati durante la proposta a Zoey sulla spiaggia di Calafia. I passanti cercano senza successo.

Jack Harrick ha subito un incidente spiacevole durante la sua proposta di matrimonio alla fidanzata Zoey sulla spiaggia di Calafia a San Clemente, in California. Un'onda improvvisa ha travolto la coppia, facendo cadere l'anello di fidanzamento contenente un diamante da 4 carati direttamente in acqua. L'accaduto è avvenuto mentre i due festeggiavano sulla riva del mare, trasformando un momento di gioia in una disperata caccia al tesoro.

Il dettaglio della proposta

Jack Harrick ha condiviso su Instagram il video dei festeggiamenti, mostrando l'istante esatto in cui l'onda li investe. Nel post sui social, ha scritto: "Ho perso l'anello di fidanzamento dopo aver fatto la proposta alla mia ragazza. Era un diamante da 4 carati". La clip mostra chiaramente l'onda colpire la coppia mentre celebrano, con il prezioso anello che si stacca e scompare tra le onde.

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Il ruolo di Jessica e del marito

Tra i presenti c'era Jessica, che si trovava sulla spiaggia con il marito e i figli. La donna ha raccontato che il marito, sentendo il trambusto, in un primo momento aveva pensato che quelle persone stessero festeggiando la proposta di matrimonio. Soltanto dopo essersi avvicinati, i due hanno capito che l'anello era scomparso e che non si trattava di una semplice celebrazione.

La ricerca dei passanti

tutti si sono messi a cercare l'anello, ma nessuno ha trovato nulla. La speranza, ha spiegato, era di individuare una scatola, che sarebbe stata più facile da scorgere. Jack Harrick ha ringraziato tutte le persone che hanno provato ad aiutarlo a recuperare il gioiello, senza successo. Nonostante gli sforzi congiunti, l'anello con il diamante da 4 carati non è stato ritrovato.

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L'impatto emotivo

Nonostante la perdita materiale, Jack Harrick ha mostrato gratitudine verso la comunità locale. Ha ringraziato i passanti che hanno cercato il gioiello senza riuscire a trovarlo, sottolineando l'ospitalità e l'aiuto offerto durante l'emergenza. L'evento, seppur doloroso per la perdita del prezioso simbolo dell'amore, ha messo in luce la solidarietà dei presenti sulla spiaggia di Calafia.

La situazione attuale

L'anello di fidanzamento con diamante da 4 carati non è stato recuperato nonostante le ricerche immediate. La coppia ha celebrato la loro unione a San Clemente, California, ma il gioiello rimane perso nel mare. Questo episodio ha catturato l'attenzione dei social media, dove il video della proposta è diventato virale, mostrando sia la gioia dell'accettazione che la sfortuna dell'incidente.